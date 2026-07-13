Cae exbuscadora por feminicidio en Sonora

La exlideresa de un colectivo de búsqueda de desaparecidos en Sonora, identificada como Blanca Zulema “N”, de 43 años, fue detenida por cometer presuntamente el feminicidio de Karla Yureth, de 19 años, ocurrido el pasado junio en el municipio de San Luis Río Colorado.

Junto con la exbuscadora fue detenido Jesús Guillermo “N”, de 26 años. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Sonora, ambos sometieron a la joven, la golpearon y la asfixiaron; después, posiblemente intentaron desaparecer toda evidencia al introducir el cuerpo en un bote de basura y trasladarlo a una zona desértica, donde fue encontrado el pasado 20 de junio.

El Dato: La activista Ceci Flores acusó revictimización de la Comisión de Búsqueda de Personas durante una jornada en Sinaloa, quienes, asegura, minimizaron su labor.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 15 de junio de 2026, en el interior de un domicilio ubicado en la colonia Reforma de San Luis Río Colorado, cuando los detenidos, en compañía de la víctima, se encontraban consumiendo narcóticos y bebidas embriagantes.

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La agresión se detonó por “un aparente motivo pasional”, luego de que uno de los implicados, quien pretendía sentimentalmente a la joven, reaccionara con violencia al encontrarla cohabitando con otra persona.

La noticia causó indignación entre las madres buscadoras de Sonora, pues apenas en 2021 Blanca encabezó un grupo mientras buscaba a un sobrino suyo. Algunos colectivos se deslindaron de la acusada, pues presuntamente desde 2023 dejó de participar en las jornadas por diferencias con sus integrantes.

La Fiscalía de Sonora informó que, desde el pasado 6 de julio, los dos señalados contaban con un mandamiento judicial de captura en su contra, por lo que la imputada, para intentar eludir la acción de la justicia, “se aprovechó de la buena fe de los colectivos de búsqueda”, ya que se hizo pasar por una persona desaparecida para evitar ser detenida y llevada ante la justicia.

El colectivo Buscando en San Luis R.C. Sonora, a través de un comunicado, indicó que familiares de la detenida ofrecieron disculpas a la organización, luego de que se conociera que la supuesta desaparición formaba parte, presuntamente, de una estrategia para evadir a la justicia.

Las autoridades informaron que los imputados fueron presentados ante el juez de control correspondiente, se les formuló imputación y quedaron en prisión preventiva justificada.

El problema de los desaparecidos en Sonora es un tema que sigue dando de qué hablar en la entidad y en todo el país.

El pasado 17 de abril, La Razón publicó que el informe “Nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre”, de la organización Causa en Común, ubicó a la entidad del país como la de mayor incremento en casos de desaparecidos, con un incremento de tres veces, ya que los casos pasaron de 240 personas desaparecidas en 2023 a 721 en 2024.

En Sonora se han documentado 298 fosas clandestinas y la exhumación de 578 cuerpos, dos de las cifras más altas a nivel nacional.

Además, la organización advirtió que “el hallazgo de fosas clandestinas se ha convertido en un hecho recurrente en los últimos años”, una tendencia que en estados como Sonora se expresa con los registros constantes.