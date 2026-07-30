Anuncia Sheinbaum más de 2 mmdp para reforzar Estrategia Integral de Atención al Sargazo en el Caribe Mexicano

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció, con la presencia de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, una inversión de más de 2 mil millones de pesos para reforzar la Estrategia Integral de Atención al Sargazo en el Caribe Mexicano, que contempla acciones de recolección en aguas abiertas, aguas someras y playas, así como transporte, disposición final y aprovechamiento de la macroalga.

Este anuncio fue hecho por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia matutina, con la presencia de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, empresarios hoteleros quintanarroenses, así como integrantes del gabinete federal que forman parte de esta estrategia integral.

Al respecto, la gobernadora Mara Lezama afirmó que la estrategia que se convierte en un solo esfuerzo para atender el arribo masivo de sargazo fortalecerá la protección del Caribe Mexicano y permitirá incrementar la capacidad de captura, recolección, transporte, disposición final y aprovechamiento de la macroalga bajo un modelo de economía circular.

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La titular del Ejecutivo agradeció el respaldo del Gobierno de México y afirmó que la reciente visita de la Presidenta a Quintana Roo permitió constatar en territorio la magnitud del problema y escuchar las necesidades del sector turístico.

Explicó que, ante este desafío, Quintana Roo fortaleció sus capacidades de monitoreo mediante el Centro Estatal de Monitoreo Ambiental, único en América Latina por utilizar imágenes de 10 satélites de la Agencia Espacial Europea para vigilar más de 140 playas, elaborar pronósticos diarios y anticipar el arribo del sargazo.

La Gobernadora informó que, durante la actual administración estatal, se han destinado más de 770 millones de pesos para la atención integral del fenómeno y sostuvo que la experiencia ha demostrado que la estrategia más efectiva consiste en interceptar el sargazo en el mar antes de que llegue a las costas.

Inversión de 2 mil mdp contra el sargazo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Gobierno de México destinará 2 mil millones de pesos para la atención integral del sargazo en Quintana Roo, ante el incremento registrado durante 2026.

Explicó que alrededor de 150 científicas y científicos, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Ciencia, trabajan en el análisis de las causas del fenómeno y en alternativas para su aprovechamiento y reciclaje.

Sheinbaum Pardo señaló que la estrategia priorizará la captura del sargazo en el mar, antes de que llegue a las playas, mediante la adquisición de más embarcaciones sargaceras por parte de la Secretaría de Marina, así como la instalación de nuevas barreras de contención.

Como parte del reforzamiento de la estrategia, indicó que se trabajará de manera coordinada con empresarios y empresarias hoteleros, tanto de grandes cadenas como de pequeños establecimientos, para mejorar la recolección del sargazo en las playas.

Destacó que Quintana Roo cuenta con un centro de monitoreo satelital que permite identificar las zonas de llegada del sargazo y determinar los puntos donde debe realizarse su captura, además de proporcionar información sobre las condiciones de las playas.

Finalmente, Sheinbaum Pardo sostuvo que el Gobierno de México, la Secretaría de Marina, el Gobierno de Quintana Roo y el sector hotelero mantendrán la coordinación para fortalecer la atención del sargazo. Afirmó que, pese al incremento registrado este año, existen numerosas playas limpias y aptas para visitantes.

Semar ampliará flota y barreras

Por su parte, el Secretario de Marina, Almirante Pedro Raymundo Morales Ángeles explicó que actualmente la mayor parte del material se recolecta en las costas, por lo que se busca modificar esta proporción mediante un esquema permanente de contención y recolección en aguas abiertas, aguas someras y playas, además de establecer alternativas para su aprovechamiento industrial o confinamiento.

Actualmente, la capacidad instalada de recolección alcanza mil 227 toneladas de sargazo al día, de las cuales 950 toneladas corresponden a trabajos en playas.

Para la primera etapa de reforzamiento, correspondiente a 2026, se contempla una inversión de 768.7 millones de pesos, con la meta de elevar la capacidad de recolección a mil 870 toneladas diarias. Los recursos permitirán incorporar dos remolcadores, seis sargaceros costeros, 1.5 kilómetros de barreras dinámicas y 50 kilómetros de barreras de contención costera.

Los 50 kilómetros de barreras de contención serán destinados a las zonas identificadas como prioritarias por su afectación por sargazo: Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Puerto Morelos y Mahahual.

Cancún, sede de Convención Internacional sobre Sargazo

Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), anunció que los días 1 y 2 de octubre se realizará en Cancún una Convención internacional sobre sargazo, financiado inicialmente por la Unión Europea, al que asistirán países del Caribe afectados por las arribazones, entre ellos República Dominicana y Barbados. También se contempla la participación de Brasil y Japón, país que, de acuerdo con Bárcena, ha manifestado una importante disposición para apoyar a México, particularmente mediante embarcaciones especializadas para la recolección de sargazo.

Sector turístico respalda estrategia contra sargazo

José Antonio Chapur Zahoul, CEO de Grupo Palace, reconoció el respaldo y la atención directa del Gobierno de México y del Gobierno de Quintana Roo para enfrentar el arribo masivo de sargazo, al destacar que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y los secretarios de Estado han dado seguimiento personal al problema. Señaló que, desde el sector turístico, existe un reconocimiento a la coordinación de las autoridades y consideró que este nivel de involucramiento contribuye al éxito de la estrategia.

El empresario, quien habló en representación del sector turístico empresarial, destacó la participación del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), la Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles y las asociaciones hoteleras de Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres, Riviera Maya y Tulum, al señalar que el sargazo constituye un tema prioritario para la industria turística de Quintana Roo.

Chapur Zahoul subrayó que instituciones mexicanas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), universidades y el Tecnológico de Monterrey también participan en la búsqueda de soluciones.

Iván Chávez, representante de Grupo Vidanta, informó que, como parte de los trabajos para atender el fenómeno, se reunió en una misma mesa a la Secretaría de Marina, dependencias federales, gobiernos estatales, científicos y empresarios, quienes compartieron conocimientos y experiencias sobre técnicas de contención y recolección del sargazo. Grupo Vidanta aportó información sobre sus sistemas de limpieza de playas, mallas de contención y métodos para recolectar el alga en el mar.

🌴 La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión de más de 2 mil millones de pesos para fortalecer la estrategia contra el sargazo en Quintana Roo, con acciones para recolectarlo en el mar, aguas someras y playas, además de impulsar su aprovechamiento y reciclaje.



🚢 La… pic.twitter.com/SuEXLGNryK — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 30, 2026

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