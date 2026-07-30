Defensa de Danna Yanina busca amparo contra juicio

Academia Militarizada de Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas, en una fotografía de abril de 2025.

DESPUÉS de que fue vinculada a proceso por su probable participación en el asesinato de una menor de 13 años durante un campamento de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Tamaulipas, la defensa legal de Danna Yanina “N” anunció que promoverá un amparo.

El padre de la joven de 18 años, identificado como Ophir Cruz Melo, aseguró que van a continuar con el proceso y reveló que nuevamente su hija tuvo una etapa de crisis de ansiedad.

“Su mamá y yo la calmamos. Nos hubiera gustado salir de la mano con ella, porque es una persona inocente, es víctima. Lamentamos mucho que no haya salido como debe de ser”, declaró.

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3 Personas hay detenidas por el feminicidio de una menor

La noche del martes, familiares y amigos de Danna Yanina intensificaron sus protestas, a las afueras del acceso del Centro Integral de Justicia de Altamira, en donde los manifestantes bloquearon el paso de los automóviles y lanzaron consignas como “justicia” y “la juez es una corrupta”.

Ayer por la tarde, exalumnos de la academia Doenitz y activistas continuaron con las manifestaciones, ahora sobre la Avenida de la Industria, en el municipio de Altamira.

La joven Danna Yanina fue vinculada a proceso penal, después de que el sábado pasado se decidió aplazar la audiencia inicial, luego de que, de las 32 personas requeridas para declarar, únicamente se presentaron nueve.

La defensa legal y sus familiares han sostenido que la fiscalía actuó de manera arbitraria al detener a la joven, y advierten que no existen elementos que acrediten el delito ni su probable participación en el feminicidio de una adolescente de 13 años.