Acomete SEP cierre de planteles militarizados

ALUMNOS de preescolar, en la academia de Puebla que cerrará sus puertas

La Secretaría de Educación Pública ordenó el cierre definitivo de todas las escuelas que ofrezcan formación militar en el país, luego de las muertes de jóvenes ocurridas en planteles de este tipo en el último año.

Por medio de un comunicado, la SEP subrayó que la formación militar únicamente es competencia de las Fuerzas Armadas mexicanas, por lo que su implementación no es aceptable en los modelos educativos regulares que se imparten a lo largo de la República.

El Dato: EL DIRECTOR del plantel, Daniel Guzmán López, afirmó que la institución se defenderá por la vía legal ante el procedimiento iniciado por la Secretaría de Educación Pública.

“La prestación de servicios educativos bajo denominaciones o modalidades de carácter militar resulta incompatible con los fines y principios del Sistema Educativo Nacional (SEN), toda vez que la educación militar se circunscribe a la formación del personal de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, y es impartida de manera exclusiva por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa)”, asentó la dependencia a cargo de Mario Delgado.

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La institución federal instruyó a todas las secretarías de Educación en las 32 entidades federativas a que emprendan una revisión exhaustiva a los planteles que operan dentro de sus respectivos territorios y los permisos que se hayan concedido al respecto.

2 escuelas con registro en Puebla operan con método “militar”

“En los casos en que se detecten instituciones que operen bajo este tipo de denominaciones o modalidades, procederá la suspensión de sus actividades y deberán iniciarse los procedimientos administrativos correspondientes para su clausura definitiva”, estableció.

Esta orden fue acompañada por otra instrucción para que se garantice que aquellas escuelas que sean cerradas, entreguen la documentación que compruebe el nivel académico con el que cuenten sus actuales alumnos, con el fin de que éstos puedan continuar con su desarrollo estudiantil en otras instancias.

En aquellos casos donde ya se hayan realizado pagos por concepto de curso escolar, útiles escolares u otros insumos, los recursos deberán de ser reintegrados a las personas.

El secretario señaló que el modelo de la Nueva Escuela Mexicana no comparte métodos de violencia porque el desarrollo de las y los niños debe apegarse al respeto a sus derechos humanos. “No puede haber una verdadera transformación educativa si permitimos cualquier expresión de violencia”, resaltó.

Este cierre de los planteles se da luego de la muerte de una adolescente de apenas 13 años durante un curso dentro de un centro educativo militarizado en el estado de Tamaulipas, en cuyo cuerpo fueron encontrados signos de violencia.

Por la mañana, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la SEP, Eurípides Flores, anunció que, por lo pronto, la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza, de Puebla, ya había sido notificada de su cierre definitivo y los estudiantes serían reubicados en otras instituciones educativas.

HASTA LA TORTURA. Mientras tanto, las novatadas son también tema de preocupación en Chiapas, luego de que los padres de al menos medio centenar de alumnos de nuevo ingreso de la Escuela Normal Rural Mactumatzá, en Tuxtla Gutiérrez, presentaron una denuncia colectiva al descubrir que sus hijos fueron torturados y sometidos a condiciones extremas de supervivencia durante las jornadas de inducción, tras haber aprobado el examen de admisión a dicha institución del nivel superior.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas dio a conocer que ya investiga los hechos de violencia denunciados por madres y padres de familia, así como por estudiantes de nuevo ingreso.

El fiscal general, Jorge Luis Llaven, apuntó que suman cinco denuncias de alumnos y por ello instruyó a la Fiscalía de Distrito Metropolitano y un grupo especializado a realizar las investigaciones correspondientes en la escuela, ubicada al poniente de la capital. Aseguró que no habrá impunidad ante estos hechos cometidos en agravio de los jóvenes.

ESPÍRITU CASTRENSE ı Foto: Especial

Defensa de Danna Yanina busca amparo contra juicio

| Por Alan Gallegos |

DESPUÉS de que fue vinculada a proceso por su probable participación en el asesinato de una menor de 13 años durante un campamento de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Tamaulipas, la defensa legal de Danna Yanina “N” anunció que promoverá un amparo.

El padre de la joven de 18 años, identificado como Ophir Cruz Melo, aseguró que van a continuar con el proceso y reveló que nuevamente su hija tuvo una etapa de crisis de ansiedad.

3 Personas hay detenidas por el feminicidio de una menor

“Su mamá y yo la calmamos. Nos hubiera gustado salir de la mano con ella, porque es una persona inocente, es víctima. Lamentamos mucho que no haya salido como debe de ser”, declaró.

La noche del martes, familiares y amigos de Danna Yanina intensificaron sus protestas, a las afueras del acceso del Centro Integral de Justicia de Altamira, en donde los manifestantes bloquearon el paso de los automóviles y lanzaron consignas como “justicia” y “la juez es una corrupta”.

Ayer por la tarde, exalumnos de la academia Doenitz y activistas continuaron con las manifestaciones, ahora sobre la Avenida de la Industria, en el municipio de Altamira.

La joven Danna Yanina fue vinculada a proceso penal, después de que el sábado pasado se decidió aplazar la audiencia inicial, luego de que, de las 32 personas requeridas para declarar, únicamente se presentaron nueve.

La defensa legal y sus familiares han sostenido que la fiscalía actuó de manera arbitraria al detener a la joven, y advierten que no existen elementos que acrediten el delito ni su probable participación en el feminicidio de una adolescente de 13 años.