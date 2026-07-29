Balacera en Tultitlán deja un muerto y un herido

La tarde de este miércoles 29 de julio se registró una balacera en el municipio de Tultitlán, Estado de México, que dejó como saldo un hombre muerto y otro más herido.

El ataque ocurrió en un puesto de venta de pollo ubicado sobre la avenida Miguel Hidalgo, en el Barrio de Santiaguito, donde dos sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra las víctimas antes de escapar en motocicleta.

De acuerdo con los primeros reportes, las dos personas se encontraban en el establecimiento cuando los agresores llegaron sin mediar palabra y abrieron fuego. Vecinos que escucharon las detonaciones alertaron a los servicios de emergencia mediante el número 911.

Al sitio acudieron paramédicos, quienes confirmaron que uno de los hombres ya no contaba con signos vitales debido a las heridas provocadas por arma de fuego. La segunda víctima fue estabilizada y trasladada a un hospital de la zona, donde permanece internada con lesiones de gravedad.

BALACERA EN TULTITLÁN….



Ataque armado en #Tultitlán deja un muerto y un herido.



Dos sujetos en motocicleta dispararon contra las víctimas que se encontraban en un puesto de pollo sobre av. Miguel Hidalgo, barrio Santiaguito.



Han pasado más de 5 horas y la @FiscaliaEdomex aún… pic.twitter.com/zDX4rvQF6V — Halcon (@HalconOnce) July 29, 2026

Elementos de la Policía Municipal, de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Guardia Nacional acordonaron la zona para preservar los indicios, mientras personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

La FGJEM abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables. Hasta el momento no se reportan personas detenidas y las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para determinar el motivo de la agresión.

Esta tarde dos personas fueron atacadas a balazos en la Av. Miguel Hidalgo, col. Santiaguito, en el Municipio de #Tultitlán; una murió y la otra fue trasladada a un hospital.

No hay detenidos. #Edomex. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/490DeEgQpI — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) July 29, 2026

Hasta el cierre de esta edición, la identidad de las víctimas no había sido dada a conocer de manera oficial y las autoridades no habían informado sobre la detención de los responsables.

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MSL