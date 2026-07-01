Confirman 3 muertos y 9 heridos por balacera durante transmisión del partido de México en Yautepec

Al menos 3 personas fueron asesinadas y otras 9 resultaron heridas en el ataque armado registrado la noche del pasado 30 de junio en la cancha de usos múltiples del barrio de Rancho Nuevo, en el municipio de Yautepec, Morelos, mientras un grupo de personas observaba el partido entre las selecciones de México y Ecuador.

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que los fallecidos son dos mujeres y un hombre. Dos víctimas murieron en el lugar y la tercera en un hospital.

Ataque armado en Yautepec, Morelos, el 30 de junio de 2026. ı Foto: RRSS

Aunque la fiscalía no dio a conocer los nombres, trascendió que uno de los occisos sería Miguel Ángel Tijera Guerra, colaborador y asistente del diputado federal de Morena, Agustín Alonso Gutiérrez.

Según medios locales, entre los heridos se encuentra Sandra Fernández Gómez, identificada como aspirante a la a la presidencia municipal de Yautepec.

En tanto, la fiscalía aseguró que agotaría todas las líneas de investigación para esclarecer la agresión, e indicó que realizará las indagatorias con perspectiva de género por el delito de feminicidio.

Ayuntamiento de Yautepec ofrece apoyo a víctimas

Por su parte, el alcalde de Yautepec, Eder Alonso Gutiérrez, lamentó el “artero ataque armado” que ocurrió cuando familias disfrutaban del partido de la Selección Mexicana en la cancha techada del barrio de Rancho Nuevo.

En un breve comunicado, el edil se comprometió brindar el “apoyo que sea necesario” a las familias de las víctimas, al tiempo que pidió a las autoridades federales, estatales y municipales investigar “con respeto y seriedad” para que la agresión no quede impune.

“Continuamos con nuestro compromiso, en la suma de esfuerzos, para disminuir la violencia en nuestro estado y respondemos con todo nuestro apoyo al llamado que hace la gobernadora de Morelos”, escribió en su cuenta de Facebook.

Gobernadora ordena realizar las ‘acciones necesarias’

El pasado 30 de junio, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, lamentó “profundamente” e tiroteo y ordenó a las corporaciones de seguridad estatales realizar “las acciones necesarias” para dar con los responsables.

“Lamento profundamente lo ocurrido esta noche en Yautepec. Expreso mi solidaridad con las familias de las víctimas y deseo una pronta recuperación a quienes resultaron lesionados. (...) Reitero mi convicción de seguir trabajando por la paz y la tranquilidad de nuestro estado”, escribió en la red social X.

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cehr