¿Cuándo abre el registro de Mujeres con Bienestar? Estas son las próximas fechas

El Programa Mujeres con Bienestar busca está dirigido a mujeres que residen en el Estado de México, por medio de un mayor ingreso económico, atención médica, y la oportunidad de que puedan concluir sus estudios.
Quienes pueden ser beneficiarias del Programa Mujeres con Bienestar son aquellas mujeres de entre 18 y 63 años de edad que residen en alguno de los 125 municipios del Estado de México y se encuentran en condiciones de pobreza.
Por tanto, quienes sean jefas de familia, mujeres que residen en localidades con alta y muy alta marginación, con discapacidad permanente, que cuiden personas con discapacidad, que se reconozcan como indígenas, afromexicanas, son quines forman parte de la atención prioritaria del programa.
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Mujeres con Bienestar brinda un apoyo económico bimestral de 2 mil 500 pesos que se depositan directamente en la tarjeta del programa, y esta se puede utilizar para realizar pagos en cualquier establecimiento.
Además del apoyo económico, Mujeres con Bienestar brinda acceso a servicios adicionales como:
- Asistencia funeraria
- Descuentos para el bienestar
- Tarifa preferencia en transporte público
- Asistencia médica telefónica y telemédica
- Descuentos para el bienestar de animales de compañía
- Centro de capacitación digital y certificaciones
- Asistencia nutricional
¿Cuándo abre el registro de Mujeres con Bienestar?
Pese a que en los últimos días muchos programas sociales abrieron fechas para realizar los registros correspondientes, hasta el momento la Secretaría de Bienestar del Estado de México no ha brindado información sobre una próxima fecha de registro para Mujeres con Bienestar.
En abril se aperturó el más reciente registro para Mujeres con Bienestar, por lo que posiblemente en próximas fechas se brinde información sobre una nueva fecha de registro para quienes quieren recibir un apoyo de 2 mil 500 pesos bimestrales.
Las actuales beneficiarias ahora cuentan con un nuevo canal de atención, en el que pueden contactar a las autoridades del programa para aclarar dudas: at.mujeresbienestar@edomex.gob.mx
El saldo y los movimientos de la tarjeta Mujeres con Bienestar pueden ser consultados por medio de WhatsApp, en una computadora, o en la aplicación móvil disponible para Android y iOS.
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