¿Cuándo abre el registro de Mujeres con Bienestar? Estas son las próximas fechas

El Programa Mujeres con Bienestar busca está dirigido a mujeres que residen en el Estado de México, por medio de un mayor ingreso económico, atención médica, y la oportunidad de que puedan concluir sus estudios.

Quienes pueden ser beneficiarias del Programa Mujeres con Bienestar son aquellas mujeres de entre 18 y 63 años de edad que residen en alguno de los 125 municipios del Estado de México y se encuentran en condiciones de pobreza.

Por tanto, quienes sean jefas de familia, mujeres que residen en localidades con alta y muy alta marginación, con discapacidad permanente, que cuiden personas con discapacidad, que se reconozcan como indígenas, afromexicanas, son quines forman parte de la atención prioritaria del programa.

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Mujeres con Bienestar brinda un apoyo económico bimestral de 2 mil 500 pesos que se depositan directamente en la tarjeta del programa, y esta se puede utilizar para realizar pagos en cualquier establecimiento.

Además del apoyo económico, Mujeres con Bienestar brinda acceso a servicios adicionales como:

Asistencia funeraria

Descuentos para el bienestar

Tarifa preferencia en transporte público

Asistencia médica telefónica y telemédica

Descuentos para el bienestar de animales de compañía

Centro de capacitación digital y certificaciones

Asistencia nutricional

💜 Con #MujeresConBienestar tienes más que un apoyo económico: accede a servicios y beneficios pensados para ti, como atención médica y nutricional, descuentos, transporte a tarifa preferencial, capacitación digital y certificaciones. ¡Conoce todo lo que este programa tiene para… pic.twitter.com/jmdi10zRvr — Secretaría de Finanzas del Estado de México (@FinanzasEdomex) August 16, 2026

¿Cuándo abre el registro de Mujeres con Bienestar?

Pese a que en los últimos días muchos programas sociales abrieron fechas para realizar los registros correspondientes, hasta el momento la Secretaría de Bienestar del Estado de México no ha brindado información sobre una próxima fecha de registro para Mujeres con Bienestar.

En abril se aperturó el más reciente registro para Mujeres con Bienestar, por lo que posiblemente en próximas fechas se brinde información sobre una nueva fecha de registro para quienes quieren recibir un apoyo de 2 mil 500 pesos bimestrales.

🚨 ¡Alerta!

Circula una página falsa que ofrece un supuesto beneficio llamado “Mujeres con Bienestar” para mujeres de 18 a 65 años.



La Secretaría de Bienestar informa que no existe un programa con esas características. pic.twitter.com/uNcHKE7EG3 — Bienestar (@bienestarmx) August 8, 2026

Las actuales beneficiarias ahora cuentan con un nuevo canal de atención, en el que pueden contactar a las autoridades del programa para aclarar dudas: at.mujeresbienestar@edomex.gob.mx

El saldo y los movimientos de la tarjeta Mujeres con Bienestar pueden ser consultados por medio de WhatsApp, en una computadora, o en la aplicación móvil disponible para Android y iOS.

📲 Antes de compartir información sobre Mujeres con Bienestar, verifica que provenga de fuentes oficiales.

Consulta siempre:

🌐 https://t.co/wHiqW5Joxo

Ayudemos a combatir la desinformación con información verificada.#MujeresConBienestar #ElPoderDeServir pic.twitter.com/y2V0njptlm — Secretaría de Bienestar (@BienestarEdoMx) August 10, 2026

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