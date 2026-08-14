Baja California fortalece apoyo al sector pesquero con la estrategia México Sabe a Mar

El trabajo de las familias pesqueras, acuícolas y productoras que por generaciones han hecho del mar una fuente de sustento e identidad, cobra mayor reconocimiento en Baja California a través de México Sabe a Mar, una estrategia que pone en alto el valor de los productos del estado y el esfuerzo que existe detrás de cada uno de ellos.

La riqueza de las costas bajacalifornianas se construye todos los días con el esfuerzo de quienes salen al mar, trabajan en los campos pesqueros y mantienen viva una actividad fundamental para numerosas comunidades. La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda destacó que la pesca es un eje prioritario del Plan Estatal de Desarrollo, construido a partir del diálogo directo con el propio sector.

Marina del Pilar Avila Olmeda encabeza el reconocimiento a las familias pesqueras en Ensenada. ı Foto: Gobierno Baja California

“Detrás de cada pescado hay una madrugada en el océano, detrás de cada almeja, de un camarón, de un ostión, hay manos trabajadoras y familias que dependen de la pesca y la agricultura, hay comunidades enteras que han construido su identidad alrededor de esa relación con el mar”, mencionó la mandataria.

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Explicó que la creación de la Secretaría de Pesca y Acuacultura permitió consolidar estrategias de apoyo directo como Pescando con el Corazón, orientadas a brindar mayor seguridad alimentaria y bienestar a miles de familias bajacalifornianas.

Productos del mar de Baja California ganan valor y promoción a través del programa México Sabe a Mar. ı Foto: Gobierno Baja California

También destacó las inversiones destinadas a modernizar infraestructura, conservar ecosistemas marinos esenciales para especies de alto valor comercial y abrir mayores oportunidades para proyectos productivos encabezados por mujeres.

El comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, Rigoberto Salgado Vázquez, resaltó que la coordinación entre el Gobierno Federal y el Estado permite avanzar en el ordenamiento pesquero y generar mejores condiciones para las familias dedicadas a la pesca y la acuacultura.

Marina del Pilar Avila Olmeda encabeza el reconocimiento a las familias pesqueras en Ensenada. ı Foto: Gobierno Baja California

La presidenta de CANAIPESCA, Adhara Izette García García, destacó la participación del sector productivo en la modernización de los procesos y la promoción comercial de los productos del mar, ampliando su valor y las oportunidades para quienes forman parte de esta actividad.

El reconocimiento a los productos del mar también significa reconocer a las personas que hacen posible que lleguen a las mesas: pescadores, acuacultores, productoras y familias que sostienen una de las actividades con mayor identidad y tradición en Baja California, generando oportunidades y Bienestar Compartido desde las comunidades costeras.

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