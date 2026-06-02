Presenta Marina del Pilar ‘Baja California es para ti’: la nueva visión del turismo

Ciudad de México — Las experiencias más memorables nacen de las personas, de los paisajes que inspiran y de las historias que se comparten. Nacen en la tierra que se cultiva, en el mar que se navega al amanecer, en la mesa que reúne a las familias y en las comunidades que dan identidad a un territorio. Bajo esa visión fue presentada la estrategia turística “Baja California es para ti”.

Encabezada por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, y acompañada por la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, la presentación reunió a representantes del sector turístico, gastronómico, cultural y empresarial para compartir una visión que pone en el centro a las personas, las comunidades y las experiencias que distinguen a Baja California ante México y el mundo.

La visión parte de la convicción de que Baja California no se vive igual para todos, cada visitante encuentra algo distinto en sus paisajes, su gastronomía, sus vinos, su naturaleza y la calidez de su gente.

“Porque en Baja California entendemos algo muy importante: el verdadero lujo no empieza en la mesa. Empieza en la tierra. Empieza en el mar. Empieza en el campo. Empieza en las manos de nuestra gente”, expresó la mandataria estatal.

Bajo esta visión, la estrategia proyecta una Baja California donde las experiencias extraordinarias no están reservadas para unos cuantos, sino que pueden compartirse y disfrutarse a través de la riqueza natural, gastronómica, cultural y humana.

Como parte de la presentación se realizó la “Armonización de los Pueblos”, un encuentro encabezado por representantes de las comunidades Pai Pai, Kumiai, Cochimí y Cucapah, en un reconocimiento a las raíces ancestrales que enriquecen la diversidad cultural y la identidad bajacaliforniana.

En la presentación, se estrenó el spot principal de la campaña acompañado por una nueva versión acústica de la emblemática canción “Eres para mí”, interpretada por la artista tijuanense Julieta Venegas.

La adaptación fue concebida especialmente para esta estrategia y acompaña una narrativa que muestra a Baja California como un destino profundamente humano, diverso y cercano, capaz de generar una conexión distinta con cada visitante.

“Nos sentimos profundamente agradecidos y orgullosos de contar con Julieta Venegas en este proyecto. Su voz, trayectoria y el cariño que siempre ha demostrado por Baja California nos ayudan a compartir la esencia de nuestra tierra y nuestra gente” expresó la gobernadora.

La experiencia incluyó una muestra gastronómica integrada por algunos de los máximos exponentes de la cocina bajacaliforniana, quienes participaron para compartir con México los sabores que han colocado a la entidad como referente nacional e internacional. Formaron parte de esta celebración Javier Plascencia, Marcelo Hisaki, Drew Deckman, Paulina Deckman, Miguel Ángel Guerrero, Benito Molina, Solange Muris, Ruffo Ibarra, Adriana Montaño, Janina Garay, Ángel Beltrán y Giannina Gavaldón, acompañados por la sommelier Judith Medrano y el maestro cervecero Eugenio Romero. La ambientación musical estuvo a cargo del DJ bajacaliforniano Fabricio Zamora.

“La gastronomía aquí comienza en el mar, en el campo, en los viñedos, en las casas vinícolas, en la cerveza artesanal y en las manos de quienes producen, cocinan, fermentan y cuentan historias a través del sabor”, afirmó la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora.

“Hablar de Baja California es hablar de una tierra diversa, cercana y profundamente hospitalaria, donde cada persona encuentra una experiencia única y, al mismo tiempo, una forma de sentirse bienvenida. ‘Baja California es para ti’ nace precisamente de eso: de mostrar quiénes somos y de compartir la manera en que vivimos y recibimos a quienes llegan a nuestra tierra”, expresó el secretario de Turismo de Baja California, Miguel Ángel Badiola Montaño.

La presentación reafirma el posicionamiento de Baja California como uno de los destinos turísticos más dinámicos de México, reconocido por su gastronomía de clase mundial, sus vinos, su riqueza natural, sus expresiones culturales y el talento de las personas que han convertido al estado en un referente de innovación, creatividad y hospitalidad.

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