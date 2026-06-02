Cae Misael ‘N’, alias ‘Borregas’, objetivo prioritario en Edomex por extorsión y despojo

Autoridades federales y estatales detuvieron a Misael “N”, alias “Borregas”, objetivo prioritario en el Estado de México por su presunta vinculación con los delitos de extorsión, secuestro, robo con violencia, entre otros.
Así lo informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde destacó que la detención se llevó a cabo tras un operativo con apoyo de la policía municipal de Ecatepec y la Secretaría de Marina (Semar).
Destacó que “Borregas”, objetivo prioritario para el Gobierno mexiquense, era identificado como el “integrante principal” de un extenso grupo de diversas agrupaciones criminales que operaban como supuestos sindicatos.
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Entre ellos, se encuentran UNSON, 25 de Marzo y Piperos de Ecatepec y Estado de México.
Debido a su presunta participación en estos grupos criminales, se investiga a “Borregas” por los delitos de “extorsión, secuestro, robo con violencia y despojo entre otros”.
La Fiscalía informó que “Borregas” fue ingresado al penal de Chiconautla y puesto a disposición de la autoridad judicial.
En el mismo sentido, la autoridad mexiquense informó que “Borregas” fue identificado como hermano de Guillermo “N”, presunto dirigente del mencionado grupo UNSON, quien, además, se encuentra evadido de la justicia.
Operación Restitución busca combatir despojo en Edomex
Al término de su comunicado, la Fiscalía Edomex informó que, con la detención de “Borregas”, suman 44 objetivos prioritarios detenidos mediante la Operación Restitución, cuyo principal objetivo es combatir el delito de despojo.
“La #FiscalíaEdoméx suma 44 objetivos prioritarios de #OperaciónRestitución detenidos, principalmente eran líderes de agrupaciones con fachada de Sindicatos utilizadas para delinquir”, informó la Fiscalía Edomex en su comunicación.
En un comunicado aparte enviado a medios de comunicación a finales de abril, la Fiscalía del Estado de México informó que, a un año del inicio del despliegue de la Operación Restitución, se ha logrado que mil 064 familias mexiquenses recuperen su patrimonio.
Así, al corte del 29 de abril, fecha de la emisión del comunicado, se informó que se aseguraron mil 913 inmuebles relacionados con delitos de despojo y contra la propiedad. De ellos, mil 064 fueron devueltos, mientras que otros 849 se encuentran en condición de asegurados.
Asimismo, como parte de la misma operación, han sido detenidas 462 personas, al corte anterior a la captura de “Borregas”.
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