Gobierno federal reporta avances en investigación por extorsión sindical en Zumpango

Autoridades federales confirmaron que continúan las investigaciones contra grupos que operan bajo la figura de sindicatos en Zumpango, Estado de México, tras denuncias que los vinculan con extorsión, homicidio y secuestro.

Durante la conferencia presidencial de este martes, se denunció que agrupaciones como “22 de Octubre”, la “Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON)” y el grupo “Los Sapos” operan como estructuras que ejercen presión mediante el cobro de derecho de piso a comerciantes locales, lo que ha generado un entorno de violencia y control territorial en el municipio

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su administración continuará las acciones contra la “extorsión sindical” y garantizará justicia frente a las denuncias que empresarios y comerciantes de la región han presentado desde hace cuatro años sobre una presunta red de corrupción vinculada al exalcalde Miguel Ángel Gamboa Monroy.

Gamboa Monroy también ha sido señalado por los comerciantes como el presunto actor intelectual del asesinato del periodista Luis Jorge Ciro Bastida Rodríguez. Las denuncias también lo vinculan con el levantamiento de Antonia Vega Torrijas, lideresa de comerciantes que se negó a pagar derecho de piso.

En ese contexto, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que ya existen avances en las indagatorias. “Las investigaciones continúan, vamos a tener más detenciones”, señaló al confirmar la acción coordinada con autoridades del Estado de México.

Además, el funcionario indicó que las autoridades revisan denuncias formales relacionadas con estos hechos, incluidas las presentadas por víctimas que sobrevivieron a intentos de privación ilegal de la libertad. La coordinación con fiscalías estatales se mantiene activa para integrar los expedientes y ampliar las líneas de investigación.

La mandataria también aclaró que no todos los grupos que se autodenominan sindicatos cuentan con registro legal, lo que complica su identificación y supervisión. Advirtió que cualquier organización que incurra en actividades ilícitas será revisada sin importar su denominación. “Siempre se investiga, ya sea en los estados con las fiscalías o, por supuesto, desde el Gabinete de Seguridad”, afirmó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL