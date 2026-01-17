Gabinete capitalino devuelve 94 predios

El Gabinete contra el Despojo atendió 4 mil 71 denuncias relacionadas con este delito de abril a diciembre de 2025, en lo que representa la primer evaluación de esta estrategia interinstitucional implementada por el gobierno capitalino para combatir un problema que, según la Jefa de gobierno Clara Brugada, “es de los temas que causa más indignación”.

Durante ese periodo se logró la restitución de 94 predios a sus propietarios legítimos y se realizaron nueve detenciones.

La mandataria capitalina destacó que como parte de las acciones del gabinete se iniciaron 399 expedientes por despojo, se llevaron a cabo 290 operaciones en diversos inmuebles y se aseguraron 10 predios .

El delito está tipificado en el Código Penal de la capital y afecta el patrimonio y la seguridad jurídica de sus habitantes, dijo.

“Es un gabinete interinstitucional y estaremos muy atentos y recibiendo casos; aclarando cuáles sí son despojos, porque hay veces que no se trata de despojos, sino de otro tipo de situaciones”, puntualizó Brugada Molina, quien adelantó que desde su gobierno se propusieron reformas legislativas ante el Congreso de la CDMX para establecer agravantes al delito.

Enfatizó los avances logrados en menos de un año de operación del Gabinete contra el Despojo: “Hoy tenemos las condiciones para que el Gobierno de la ciudad apoye a las personas que sufren despojo y que pueda la justicia llegar a estos casos; es lo que espera la población”.

El secretario de Gobierno, César Cravioto, reveló que se trabaja en el fortalecimiento de las estrategias para 2026; con el objetivo de mejorar los resultados y proteger el patrimonio de los capitalinos mediante acciones legales y preventivas.

El funcionario informó que se llevó a cabo una reunión interinstitucional el martes pasado y adelantó que habrá otra el próximo martes “para afinar este programa y que tenga los mejores resultados este 2026”.