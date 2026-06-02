Detienen a oficial de la Guardia Civil y a exagente de la Fiscalía de Uruapan vinculados al asesinato de Carlos Manzo

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó la detención de Héctor Hugo “N”, alias “Manuel”, exagente de la Fiscalía regional de Uruapan y Juan Luis “N”, alias “Comandante Gary”, oficial de la Guardia Nacional.

Ambos exservidores públicos estarían vinculados al asesinato de Carlos Manzo, el pasado noviembre.

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LMCT