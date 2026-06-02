Informó la FGE

Detienen a oficial de la Guardia Civil y a exagente de la Fiscalía de Uruapan vinculados al asesinato de Carlos Manzo

Ambos detenidos habrían filtrado información sobre operativos; Héctor Hugo “N” fue detenido el pasado 21 de mayo

Carlos Manzo.
Carlos Manzo. Foto: Especial / Quadratin
Por:
Mariel Caballero

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó la detención de Héctor Hugo “N”, alias “Manuel”, exagente de la Fiscalía regional de Uruapan y Juan Luis “N”, alias “Comandante Gary”, oficial de la Guardia Nacional.

Ambos exservidores públicos estarían vinculados al asesinato de Carlos Manzo, el pasado noviembre.

Información en desarrollo...

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