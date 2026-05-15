Fiscalía de Michoacán cita a comparecer a Leonel Godoy por asesinato de Carlos Manzo.

La Fiscalía de Michoacán citó a comparecer al diputado de Morena, Leonel Godoy Rangel, para que declare de manera voluntaria en la investigación que se sigue por el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 01 de noviembre del 2025.

La institución fijó a las 12:00 horas del sábado 16 de mayo de 2026 la presentación de Godoy Rangel ante las autoridades competentes para deslindar responsabilidades.

De esta forma, el legislador de Morena se tendrá que presentar mañana en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso, con sede en la ciudad de Morelia.

La Fiscalía de Michoacán incluyó a Leonel Godoy en la investigación del homicidio de Carlos Manzo, después de reiteradas peticiones de Grecia Quiroz García, viuda y actual alcaldesa de Uruapan.

La actual edil de Uruapan acusó que Godoy Rangel habría tenido un móvil político contra Calos Manzo, quien publicó videos, previos a su muerte, donde señalaba al exgobernador del estado por algún daño hacia su persona.

🚨La Fiscalía de Michoacán cita al diputado Leonel Godoy para que declare de manera voluntaria en torno a las investigaciones por el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.



​Antes de su asesinato, Manzo había señalado al legislador como uno de sus principales… pic.twitter.com/hXJ7gd3dx2 — Azucena Uresti (@azucenau) May 15, 2026

Esta citación se enmarcó en la presentación ante las autoridades de Ignacio Campos Equihua, exalcalde morenista de Uruapan.

Ignacio Campos se presentó a declarar ante la Agencia del Ministerio Publico Especializada en Homicidios, en las oficinas centrales de la Fiscalía General del Estado.

El exalcalde declaró como testigo ante la Fiscalía, pero aseguró que las acusaciones de Grecia Quiroz tienen un fondo político para perjudicarlo de cara a las elecciones de 2027.

“Estamos aquí por voluntad propia, porque creemos en las leyes mexicanas, porque creemos en la justicia. Yo considero que es un acto -la acusación de Grecia Quiroz- en el cual sí buscan dañar políticamente, pero por eso estamos aquí presentes, con la finalidad de que se continúe con las investigaciones”, señaló.

El caso sigue generando controversia, con tensiones entre la viuda, la familia Manzo y las autoridades. Hay denuncias cruzadas, reclamos por el celular de Carlos Manzo y cuestionamientos sobre la profundidad de la investigación.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas han logrado la detención de al menos 20 personas ligadas con el asesinato de Carlos Manzo.

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JVR