Recuperamos desde la 4T la educación pública de calidad, gratuita e igualitaria: Américo Villarreal.

Al reivindicar el papel de las maestras y maestros para el desarrollo de Tamaulipas, el gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, subrayó el triunfo de la lucha del pueblo de México por una educación pública de calidad, gratuita e igualitaria y que hoy por hoy —dijo— “constituye uno de los más apreciados derechos que estamos recuperando en su esencia desde los gobiernos de la Cuarta Transformación”.

En el marco de la ceremonia oficial para conmemorar el Día del Maestro —en la cual, señaló, subyace el carácter progresista y republicano—, el jefe del Ejecutivo estatal enfatizó que gracias a las y los maestros de Tamaulipas el estado juega un papel importantísimo en la consecución de todos y cada uno de los objetivos de la Nueva Escuela Mexicana.

En este marco, donde el mandatario entregó reconocimientos y la medalla al Mérito Docente "Manuel Altamirano" a 183 maestras y maestros con 40 años de servicio, Villarreal Anaya sostuvo que en Tamaulipas se está dispuesto a luchar unidos para que la importancia de la función social del magisterio sea reconocida, retribuida y apreciada, como se ha hecho en los mejores momentos de la gran historia mexicana.

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“En este sentido, es un orgullo para mí, su amigo el gobernador, y para el gobierno de Tamaulipas, que hoy recuperemos esta fortaleza y sigamos construyendo una obra educativa extraordinaria, trascendente e ininterrumpida con la que acompañamos el compromiso de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha decidido grandes apoyos a la educación, tanto para mejorar la dinámica escolar y las condiciones de aprendizaje”, dijo Villarreal Anaya al presidir la ceremonia.

Destacó una serie de acciones en favor del magisterio y de la educación que reciben niñas, niños y adolescentes de la entidad, como la dignificación de los centros educativos a través del programa La Escuela es Nuestra, la creación del bachillerato nacional, el carácter universal de las becas en la educación básica y “todas las medidas para revalorizar el papel central de maestras y maestros en esta etapa de la transformación nacional”.

Muchas felicidades a la Dra. Nora Imelda González Salazar y al Dr. José Alberto Alfaro Rodríguez por formar parte de la Galería de Honor del Magisterio Tamaulipeco.



Gracias por transformar vidas desde la educación y seguir inspirando a las nuevas generaciones tamaulipecas. pic.twitter.com/5w7AEK2bwT — Américo Villarreal (@Dr_AVillarreal) May 15, 2026

En su mensaje en el Polyforum de esta capital, el gobernador de Tamaulipas enfatizó:

“La presidenta de México reconoce e insiste que sin educación no hay transformación. Por eso, desde Tamaulipas acompañamos su esfuerzo para que el incremento progresivo del salario de maestras y maestros esté a la altura de sus responsabilidades. El compromiso consiste en seguir basificando o en facilitar el cambio de adscripción y la movilidad de aquellos que deseen hacerlo. A nosotros en Tamaulipas nos ha tocado aportar soluciones en este sentido”.

Américo Villarreal dijo que se ha agilizado la entrega de plazas para docentes de nuevo ingreso, distribuido horas docentes con transparencia y equidad, al igual que la asignación de cargos directivos y de supervisión en una promoción horizontal. “Seguimos acompañando el esfuerzo de los aumentos salariales al tiempo que regularizamos los pagos y prestaciones que se habían omitido desde la administración anterior”, indicó.

Subrayó que el proceso de profesionalización del magisterio tamaulipeco se ha trabajado de la mano con las y los maestros. Hizo notar la sólida relación que mantiene el gobierno del estado con maestras y maestros, y con sus representantes de la sección del SNTE, siempre basada en el respeto, la defensa de los derechos laborales y la coincidencia en la defensa de la escuela pública y de las niñas, niños y adolescentes tamaulipecos.

“Son momentos de salir a defender la historia y las causas de una educación igualitaria y de calidad como derecho, así como de defender el papel y la función que desempeñan las y los trabajadores de la educación. Y en ello vamos todas y todos incluidos en el diálogo con la sociedad civil. Con la invitación a los padres y tutores a ser un solo equipo con ustedes, las y los maestros de Tamaulipas”.

“Reitero que con los gobiernos de la cuarta transformación reconocemos a las y los maestros como agentes de cambio que requiere el país, porque son ustedes efectivamente el corazón de esta transformación que llega a nuestros planteles y a la conciencia del pueblo tamaulipeco, en el despertar de conciencias de toda nuestra sociedad”, puntualizó.

En su intervención, el secretario de Educación estatal, Miguel Ángel Valdez García, expresó que el reconocimiento a 183 docentes honra a quienes hicieron de la docencia toda una vida y que comparten la visión del gobernador Américo Villarreal, quien ha sostenido con firmeza que las maestras y los maestros de Tamaulipas son la piedra angular de la transformación.

Por su parte, el secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, destacó el respaldo del gobernador y las acciones a favor de los trabajadores de la educación, como la aportación de 28 mil millones de pesos al IPSSET, que garantiza jubilaciones dignas por 30 años. A nombre de las y los galardonados, el maestro Américo de la Garza Velázquez agradeció la presea y el reconocimiento a quienes por cuatro décadas han dedicado su vida a la noble tarea de enseñar.

PRESIDE CEREMONIA DE INGRESO A GALERÍA DE HONOR

Previamente, en el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, Villarreal Anaya presidió la XXXII ceremonia de ingreso a la Galería de Honor del Magisterio Tamaulipeco y entregó la Medalla al Mérito “Lauro Aguirre” a los destacados maestros Nora Imelda González Salazar y José Alberto Alfaro Rodríguez, en reconocimiento a su preparación, aportación al sector educativo, méritos académicos y liderazgo.

“Las figuras que se han colocado año con año en estos muros representan la vocación más elevada y la esencia de los valores con los que maestras y maestros han desarrollado su noble labor en suelo tamaulipeco“, expresó el mandatario.

También acompañaron al gobernador en estos eventos: Juan Antonio Rodríguez González, representante del CEN del SNTE; Domingo Echavarría Morquecho, titular de la Oficina de Enlace Educativo en Tamaulipas; Yuriria Iturbe Vázquez, presidenta de la Comisión de Educación del Congreso, y Tania Gisela Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia.

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JVR