Baja California lidera creación de empleo formal IMSS en México

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda destacó que los nuevos registros representan estabilidad económica para miles de familias en la región.

Baja California se consolida como el estado líder en la generación de empleo formal en México durante el primer semestre de 2026. Al cierre de junio, la entidad sumó 76 mil 048 nuevos puestos de trabajo asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), brindando oportunidades y estabilidad a miles de familias en la región.

Este notable avance eleva el total de trabajadores formales en el estado a 1 millón 70 mil 951, una cifra que refleja el dinamismo económico y la confianza en la inversión local. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda destacó que estos resultados posicionan a la entidad en la vanguardia nacional.

Baja California registró un incremento de 55 mil 041 trabajadores asegurados en un año

En un comparativo anual, Baja California registró un incremento de 55 mil 041 trabajadores asegurados respecto a junio de 2025, lo que representa un crecimiento del 5.4 por ciento. Este desempeño lo ubica como el tercer mayor crecimiento absoluto en el país, solo superado por la Ciudad de México y el Estado de México, y por encima de cualquier otra entidad de la frontera norte, así como de Jalisco y los estados del Bajío.

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La mandataria estatal subrayó la importancia de estos números: “La generación de empleo formal fortalece el bienestar de las familias, al brindar acceso a ingresos estables, seguridad social y mayores oportunidades para mejorar su calidad de vida”.

El crecimiento no solo es anual, sino también mensual. Durante junio, el estado añadió 43 mil 274 nuevos empleos formales en comparación con mayo de 2026, demostrando una recuperación y expansión constante del mercado laboral.

Las cifras oficiales colocan a Baja California por encima de los indicadores reportados por economías del Bajío y de la zona occidente en México. ı Foto: Especial.

A nivel municipal, Tijuana y Mexicali fueron los principales motores de esta expansión. Tijuana aportó 42 mil 589 nuevos puestos, mientras que Mexicali sumó 31 mil 154. Ensenada contribuyó con 2 mil 449 empleos, y Playas de Rosarito con 47.

El avance se observó en casi todas las actividades económicas. Los sectores con mayores incrementos fueron Servicios sociales y comunales (30 mil 666 empleos), Industria de la Construcción (17 mil 584), y Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca y Caza (14 mil 142). El Comercio y las Industrias de la Transformación también mostraron un crecimiento significativo.

Es relevante destacar que las alzas en Comercio, edificación y el ramo manufacturero se concentraron principalmente en Tijuana, reforzando su rol como polo económico. Por su parte, el sector de Servicios sociales y comunales, vital para la salud y atención social, tuvo su mayor impulso en Mexicali.

Estos resultados confirman la solidez de la fuerza laboral de Baja California y su posición destacada en el panorama nacional. La tendencia favorable en la afiliación de trabajadores al IMSS en los últimos meses es un indicador clave de la estabilidad y el desarrollo económico que experimenta la entidad.

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JVR