Secretaría de Turismo de Sinaloa anuncia el Surutatazo Off Road 2026; estiman más de 6 mil asistentes

La Secretaría de Turismo, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil Sinaloa, anunció el Surutatazo Off Road 2026, en su doceava edición, evento que se realizará del 14 al 16 de agosto próximos en Surutato, municipio de Badiraguato, y al que se espera una asistencia de más de seis mil visitantes.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, acompañada de la diputada presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, Verónica Avilés Rochín, destacó en su mensaje de presentación que este evento refleja la fuerza, el entusiasmo y el compromiso de la gente de Surutato por compartir uno de los rincones más extraordinarios de Sinaloa.

Resaltó que el Surutatazo se ha convertido en una de las actividades recreativas y turísticas más importantes de Sinaloa, al que asisten turistas locales y nacionales.

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“El Surutatazo se ha convertido en una de las actividades recreativas más importantes de la región serrana. Para esta edición esperamos contar con la participación de más de seis mil asistentes y entre 2 mil y 2 mil 500 unidades motrices provenientes de diferentes municipios de Sinaloa, incluso de Sonora”, enfatizó la funcionaria.

Sosa Osuna también se refirió a la oportunidad de desarrollo económico que representa para la región este evento turístico anual, que diversifica la oferta turística del estado más allá de sus tradicionales destinos de playa.

“Cada visitante representa oportunidades económicas para las familias de Surutato, comercios locales, restaurantes y prestadores de servicios. A la fecha ya hay una ocupación de cabañas del 85 por ciento y desde la secretaría de Turismo seguiremos promoviendo eventos que permitan descubrir las riquezas naturales de nuestro estado y que diversifiquen la oferta turística. Esta visión forma parte del trabajo de nuestra gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde para fortalecer cada uno de nuestros destinos y llevar los beneficios de turismo a más comunidades de Sinaloa”, indicó.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Sinuhé Téllez López, destacó que para resguardar a los visitantes y a la población local, se ha dispuesto de un gran operativo para que todos disfruten del evento.

“Por parte de la secretaria de Seguridad desde ya vamos a realizar recorridos por las carreteras y caminos que llevan a Surutato, para que la gente tenga la confianza y la seguridad de que llegarán con bien al destino. Habrá puestos de inspección ciudadana en los accesos y salidas, y en el lugar del evento, además de control de tránsito para garantizar un buen retorno de los visitantes”, detalló el funcionario estatal.

En el mismo sentido se expresó el titular de Protección Civil, Aurelio Roy Navarrete Cuevas, quien detalló que ya cuentan con una logística adecuada para coadyuvar en las tareas de seguridad y resguardo.

“Es un recorrido de 20 kilómetros y ya tenemos una logística organizada participando con ambulancias, unidades motrices diversas, médicos y paramédicos, siempre atendiendo las instrucciones de nuestra gobernadora Yeraldine Bonilla en lo que se trata de proteger y resguardar a la ciudadanía”, dijo.

En sus respectivas intervenciones, Ismael Ortiz López, presidente del Comité de Turismo de Surutato, y la diputada Verónica Avilés Rochín, coincidieron en hacer un llamado a la ciudadanía que guste del Off Road a acudir a este tradicional evento, y agradecieron el respaldo del Gobierno de Sinaloa para garantizar el éxito del mismo.

El Surutatazo Off Road 2026 tiene programadas actividades a partir del 14 de agosto con el registro de los participantes; el sábado 15 es el recorrido por diversas comunidades y caminos de terracería, para cerrar con una fiesta popular en la Enramada, ya por la noche. El domingo 16 es día libre para visitar los sitios turísticos regionales.

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