Jalisco aprueba ley histórica; fortalece atención a autismo y discapacidad intelectual

El gobernador Pablo Lemus Navarro formalizó el nuevo marco legislativo para asegurar la inclusión escolar y laboral de los pacientes.

Jalisco marca un hito en el país al promulgar una nueva Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas que Viven en el Espectro Autista y Discapacidad Intelectual. Esta legislación, única a nivel nacional, garantiza atención integral y especializada, fortaleciendo políticas públicas para familias jaliscienses.

Aprueban ley por unanimidad

Aprobada por unanimidad en el Congreso de Jalisco, la ley establece un marco legal robusto para diagnósticos oportunos, terapias y servicios de calidad. El Gobernador Pablo Lemus Navarro celebró este avance, destacando que el estado va a seguir fortaleciendo el apoyo para personas con esta condición y deficiencia del desarrollo cognitivo, ante su crecimiento en México.

La ley impulsa la expansión de la Red de Centros Regionales de Autismo y Discapacidad Intelectual. Actualmente, la entidad cuenta con espacios en Zapopan, Guadalajara y Tepatitlán de Morelos. Se proyecta extender el sistema a Puerto Vallarta (región Costa) y consolidar unidades en Ciudad Guzmán y Lagos de Moreno el próximo año.

Maye Villa de Lemus, Presidenta del Sistema DIF Jalisco, enfatizó que esta norma es fruto de la lucha de familias y especialistas. “A las familias les digo de corazón: no están solas. Esta ley debe reflejarse en su día a día”, afirmó, subrayando su impacto directo.

En Jalisco dimos un paso histórico a favor de quienes viven con autismo y sus familias; celebramos que el @LegislativoJal, por unanimidad, aprobara una ley, única en todo el país, para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas en el Espectro Autista.



Con esta ley vamos… pic.twitter.com/tE9GJCTiqZ — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) July 11, 2026

La normativa incluye un Registro Estatal de Personas con Autismo, herramienta clave para conocer necesidades y dirigir apoyos. Además, se establece un Fondo Especial para el Autismo, garantizando recursos para la implementación de la ley y la operación de las clínicas.

Las diputadas Mónica Magaña Mendoza y Gabriela Cárdenas Rodríguez, impulsoras de la iniciativa, resaltaron que el estatuto pone los derechos de estas personas al centro de las políticas públicas. Magaña explicó: “Aseguramos que la detección temprana, las terapias al alcance y la atención de calidad queden salvaguardados hoy por ley”. Cárdenas añadió que el fideicomiso público financiará el circuito de centros y programas de inclusión.

Este esfuerzo consolida una agenda iniciada hace más de 12 años en Zapopan, ahora extendida a todo Jalisco. La ley también contempla una Comisión Intersectorial para coordinar acciones en salud, educación y justicia, demostrando un consenso político que trasciende partidos para el bienestar de la ciudadanía.

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JVR