Para EU, Juan Carlos Valencia, ‘El 03’, es el nuevo líder del CJNG

El Gobierno de Estados Unidos identificó por primera vez de manera oficial a Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, como el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras la muerte de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, quien fuera fundador de la organización criminal.

A través del Centro Nacional Antiterrorismo de Estados Unidos (NCTC, por sus siglas en inglés), se señala que Valencia González, hijastro del “El Mencho”, asumió el mando del cártel.

“El CJNG tiene una estructura de mando jerárquica en la que líderes regionales gestionan las operaciones diarias para el líder máximo del grupo, el estadounidense Juan Carlos Valencia González, alias ‘El 03’”, señaló el NCTC en la más reciente actualización de su Guía sobre Terrorismo Internacional publicada en junio.

La actualización hecha por la dependencia de Estados Unidos sobre la estructura de la cúpula del CJNG llega 10 semanas tras la captura en Nayarit de Audías Flores Silva, alias “El Jardinero”, a quien Estados Unidos ubicaba como jefe de vastas operaciones del CJNG en Zacatecas, Guerrero, Nayarit, Jalisco y Michocán.

“El CJNG utiliza un modelo de franquicia -un acuerdo de afiliación entre cárteles locales más pequeños y el CJNG- para facilitar su expansión fuera de sus bastiones en Jalisco, Nayarit y Colima”, asegura el NCTC.

Hijo de una relación previa de Rosalinda González Valencia, ex-esposa de Oseguera Cervantes, “El 03” habría nacido presuntamente en la ciudad de Santa Ana en California el 12 de septiembre de 1984 y tiene abierto un proceso criminal por narcotráfico en Estados Unidos radicado en la Corte Federal del Distrito de Columbia.

Desde marzo, el diario The Wall Street Journal había adelantado que “El 03” parecía emerger como el líder del CJNG tras el abatimiento de “El Mencho”; pero la publicación del NCTC es la primera confirmación pública de que Estados Unidos considera que uno de sus ciudadanos lidera un de los principales cárteles mexicanos.

“Este producto contiene información sobre personas estadounidenses que se considera necesaria para que el destinatario comprenda o evalúe la información que se proporciona”, dijo el NCTC en su información sobre la cúpula del CJNG en una inédita línea para cumplir con leyes de Estados Unidos respecto a sus ciudadanos.

Junto a “El 03”, el NCTC ubica a Julio Alberto Castillo Rodriguez, alias “El Chorro” como uno de sus lugartenientes encargado del tráfico de precursores químicos a través del puerto de Manzanillo en Colima; “El Chorro” estuvo casado con Jessica Johanna Oseguera González, la hija mayor de “El Mencho”.

“El control de facto del puerto de Manzanillo en (el Estado de) Colima en México, le permite al CJNG importar precursores químicos para producir fentanilo y metanfetamina ilícitos”, asegura el NCTC.

Según la dependencia, el otro lugarteniente de “El 03” en la cúpula del CJNG sería Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, quien antes fue identificado como principal reclutador para eel CJNG y al que se le atribuyen, entre otras cosas, asesinatos dentro de un rancho en Teuchitlán, Jalisco descubierto en 2025.

En su descripción sobre el CJNG -al que la Administración Trump designó en 2025 como Organización Terrorista Extranjera (FTO)- el NCTC considera a dicho cártel como el actor criminal dominante en los Estados mexicanos de Jalisco, Nayarit, Colima, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Querétaro e HIialgo.

“El CJNG también se beneficia de la extorsión, el robo de combustible, el secuestro, la tala y minería ilegales, el tráfico de migrantes y el fraude de tiempos compartidos”, apunta la actualización del CJNG.

Tal como desde 2023 había estimado la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) que había ubicado el tamaño del CJNG en un total de 18 mil 800 miembros, el NCTC estima en su más reciente actualización de junio de este año que los miembros del CJNG sumarían entre 15 mil y 20 mil personas.

Además de sus operaciones en EU, el NCTC apunta que el CJNG tendría presencia en Australia, Canada así como otros países de África, Asia, Europa, América Central y América del Sur con miles de millones de dólares en ganancias; según las autoridades el CJNG es el principal competidor del Cártel de Sinaloa.

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