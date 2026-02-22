Fuerzas federales abaten a ‘El Mencho’ en operativo en Jalisco

Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue abatido en un operativo de fuerzas federales ejecutado en Jalisco.

De acuerdo con información difundida a fuentes de medios de comunicación, el operativo que derivó en la muerte de Oseguera Cervantes ocurrió en Jalisco, y éste, a su vez, habría sido el responsable de los bloqueos en este estado y en entidades vecinas que se registraron desde la mañana del domingo.

Más temprano, el Gabinete federal de seguridad informó que se estaban llevando a cabo “operativos coordinados” en Jalisco, con el objetivo, apuntó, de “proteger a la ciudadanía y atender de manera puntual los bloqueos registrados”.

El Gabinete de Seguridad informa que se llevan a cabo operativos coordinados en el estado de Jalisco, con la participación de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad.



Las acciones se realizan para proteger a la ciudadanía y atender de manera puntual los…

En una publicación aparte, el Gabinete de seguridad destacó que ya estaba atendiendo los bloqueos, los cuales, aseguró, fueron “producto de operativos realizados por instituciones federales”.

El Gabinete de Seguridad informa que se están atendiendo los bloqueos que se registran en algunas zonas de Jalisco producto de operativos realizados por instituciones federales. Nuestra prioridad es la seguridad y protección de la ciudadanía



El Gabinete de Seguridad informa que se están atendiendo los bloqueos que se registran en algunas zonas de Jalisco producto de operativos realizados por instituciones federales. Nuestra prioridad es la seguridad y protección de la ciudadanía. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) February 22, 2026

En el mismo sentido se pronunció el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien fue el primero en informar sobre los bloqueos en el estado, y aseguró que estos habían sido resultado de un operativo en el municipio de Tapalpa.

Fuerzas federales realizaron hace unas horas un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona. También a raíz de dicho operativo, en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la…

Fuerzas federales realizaron hace unas horas un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona. También a raíz de dicho operativo, en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades



