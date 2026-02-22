Fuerzas federales abaten a ‘El Mencho’ en operativo en Jalisco

Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue abatido en un operativo de fuerzas federales ejecutado en Jalisco.
De acuerdo con información difundida a fuentes de medios de comunicación, el operativo que derivó en la muerte de Oseguera Cervantes ocurrió en Jalisco, y éste, a su vez, habría sido el responsable de los bloqueos en este estado y en entidades vecinas que se registraron desde la mañana del domingo.
Más temprano, el Gabinete federal de seguridad informó que se estaban llevando a cabo “operativos coordinados” en Jalisco, con el objetivo, apuntó, de “proteger a la ciudadanía y atender de manera puntual los bloqueos registrados”.
Autoridades de Estados Unidos cooperaron para detener a ‘El Mencho’: Defensa
En una publicación aparte, el Gabinete de seguridad destacó que ya estaba atendiendo los bloqueos, los cuales, aseguró, fueron “producto de operativos realizados por instituciones federales”.
El Gabinete de Seguridad informa que se están atendiendo los bloqueos que se registran en algunas zonas de Jalisco producto de operativos realizados por instituciones federales. Nuestra prioridad es la seguridad y protección de la ciudadaníaGabinete federal de seguridad, en X
En el mismo sentido se pronunció el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien fue el primero en informar sobre los bloqueos en el estado, y aseguró que estos habían sido resultado de un operativo en el municipio de Tapalpa.
Fuerzas federales realizaron hace unas horas un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona. También a raíz de dicho operativo, en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridadesPablo Lemus, gobernador de Jalisco
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
am