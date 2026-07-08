Edomex conmemora el Día Mundial de Perro con billete de la Lotería Nacional

En el Estado de México, “Capital Mundial del Bienestar Animal”, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez develó el billete de la Lotería Nacional para conmemorar el Día Mundial del Perro, iniciativa que busca fomentar la cultura de respeto y protección hacia los seres sintientes.

“Es una invitación a reflexionar sobre el trato hacia los seres sintientes y la oportunidad para cambiar su suerte. Porque cuando compartimos un poquito de lo que la vida nos da, esta generosidad siempre regresa multiplicada”, indicó la Gobernadora Delfina Gómez.

La Mandataria estatal reconoció a la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) y a la Lotería Nacional por unir esfuerzos en acciones para fomentar la importancia de la adopción responsable, la esterilización y la prevención del abandono.

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Destacó que, para prevenir el maltrato, violencia y abandono de los animales de compañía, su Gobierno impulsó la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal del Estado de México; así como la Campaña la Mejor Jugada es Adoptar, de manera conjunta con el Deportivo Toluca, para dar a los seres sintientes una segunda oportunidad en un nuevo hogar.

“Juntos podemos seguir transformando la vida de los lomitos y michis que estuvieron en situación de calle y que hoy se encuentran en un hogar provisional esperando ser parte de una familia”, expresó la Gobernadora Delfina Gómez.

Además, invitó a las y los mexiquenses a adquirir su cachito y a sumarse a la Campaña “Croquetmanía”, que estará vigente hasta el 19 de julio, la cual busca recolectar croquetas, cobijas, camas, juguetes y artículos de cuidado.

Olivia Salomón Vibaldo, Directora General de la Lotería Nacional, reconoció al Estado de México como un referente en la protección y bienestar animal, gracias al compromiso del Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez. Asimismo, destacó el paso histórico en la entidad tras reconocer en la Constitución a los animales como seres sintientes, muestra del Humanismo Mexicano impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Detalló que para este sorteo se imprimieron 3 millones 600 mil cachitos con 10 diseños, inspirados en historias de lomitos y michis rescatados. Este billete de lotería se puede adquirir a partir de hoy y hasta el martes 21 de julio, día del sorteo, con un premio mayor de 21 millones de pesos.

En el evento estuvieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Alhely Rubio Arronis, Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Alma Diana Tapia Maya, Directora General de la Cepanaf.

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FGR