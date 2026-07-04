Lanza Lotería Nacional billete conmemorativo de la Selección Mexicana

Presentan el nuevo billete conmemorativo de la Lotería Nacional dedicado a la Selección Mexicana de Futbol.

Lotería Nacional reúne a la suerte y a la memoria deportiva a través del billete conmemorativo emitido para el Sorteo Mayor No. 4020, que porta la imagen de la Selección Mexicana de Futbol 2026. Este diseño distingue al equipo tricolor y se suma a la gran fiesta mundialista, además de ofrecer la oportunidad de ganar grandes premios a quien lo adquiera.

Los tres millones 600 mil billetes del representativo mexicano ya se encuentran disponibles para su adquisición con los representantes de la fuerza de ventas, en los puntos autorizados de Lotería Nacional y en la App MiLotería y miloteria.mx.

Festeja con orgullo la tercera edición mundialista que nuestro país recibe en su territorio y consigue tus cachitos conmemorativos. No dejes pasar la oportunidad de tener contigo esta pieza que es sinónimo de identidad mexicana y que pasará a la historia en un diseño único.

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Un cachito cuesta 30 pesos y 600 pesos la serie completa. El sorteo que cuenta con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series; se realizará el martes 14 de julio de 2026 a las 20:00 horas y será transmitido por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional. Recuerda que ¡con Lotería Nacional, ganas tú, gana México!

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