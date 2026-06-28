Lotería Nacional lanza billete conmemorativo de la Selección Mexicana

El cachito conmemorativo rinde homenaje a los 26 jugadores y al cuerpo técnico de la Selección Mexicana.

Como un homenaje y muestra del orgullo que despiertan en millones de mexicanas y mexicanos, Lotería Nacional puso a disposición el billete conmemorativo del Sorteo Mayor No. 4020, dedicado a la Selección Mexicana que representa a nuestro país en la máxima fiesta futbolera este 2026.

Con este diseño único, además de rendir homenaje al equipo mexicano, Lotería Nacional se suma a las celebraciones que el país vive por tercera vez en su historia después de 1970 y 1986. Y a la par de sumarse a este momento de euforia, el sorteo ofrece la oportunidad de participar por un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series.

El billete ya está disponible con los representantes de la fuerza de ventas, en los puntos autorizados de Lotería Nacional distribuidos por todo el país, y a través de los canales electrónicos: la App MiLotería y miloteria.mx. No dejes pasar la oportunidad de acompañar al representativo nacional desde la tradición y la suerte, y llevar contigo esta pieza que nos llena de orgullo e identidad.

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Los tres millones 600 mil billetes que Lotería Nacional emite para este sorteo ya circulan por todo México llevando un profundo reconocimiento a los integrantes del equipo tricolor; el costo de un cachito es de 30 pesos y 600 pesos la serie completa. El sorteo se realizará el martes 14 de julio de 2026 a las 20:00 horas y podrá seguirse en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

Cada cachito nos contagia la alegría de compartir el sueño mundialista que une a todo el país. Recuerda que ¡con Lotería Nacional, ganas tú, gana México!

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