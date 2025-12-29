Álbum Retro Lotería Nacional y el Fútbol reúne la memoria de la pasión mundialista de México

El Álbum Retro Lotería Nacional y el Fútbol representa el primer paso del mundial social que se llevará a cabo en nuestro país este 2026, la colección formada por 20 diseños de billetes nos recuerda la pasión que se ha vivido en México en torno a la fiesta internacional del balompié y podrá estar en manos de todas y todos los mexicanos aficionados a este deporte.

Cada cachito del Sorteo Zodiaco Especial No. 1730 tiene un costo de $35 pesos y el Álbum Retro será un obsequio en la compra de la serie de 20 cachitos que integran la colección, con un costo total de 700 pesos, mismos que ya están disponibles con las y los vendedores de billetes y en todos los puntos de venta alrededor del país. También podrás coleccionar tu álbum digital en la página web y aplicación de MiLotería.mx, donde además podrás agregar las compras que hagas en terminales de venta electrónica y otros canales de venta en línea. La descarga del álbum digital podrás hacerla a partir del 12 de enero.

La portada del álbum es un homenaje a la tradición milenaria del juego de pelota y los 20 billetes conmemorativos rinden homenaje a historias que han formado la memoria deportiva de esta fiesta internacional del fútbol realizadas en nuestro país, recordando la primera vez que fue sede en 1970, con un billete excepcional que unió el Día de Muertos con la pasión futbolera, además, para México 86 se incluye el billete con las banderas de los países participantes, también se integró un reconocimiento del mundial femenil de 1971, y para culminar la colección está el billete conmemorativo México 2026, que porta el lema: “Un país, una pasión”.

En el marco de la siguiente inauguración del evento de fútbol más destacado a nivel internacional, la Lotería Nacional lanza esta edición especial con el Álbum Retro Lotería Nacional y el Fútbol, como una invitación a que las nuevas generaciones sientan esa emoción como propia.

El Sorteo Zodiaco Especial No. 1730 cuenta con un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 43 millones de pesos, se llevará a cabo la noche del domingo 11 de enero a las 20 horas y tiene una emisión de dos millones 400 mil cachitos. La celebración del sorteo tendrá transmisión en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

