Museo de la Suerte de Lotería Nacional recorrió mil 200 kilómetros en 8 ciudades

La unidad móvil permite un contacto directo entre la institución y ciudadanos de todas las edades.

Lotería Nacional puso en marcha el Museo de la Suerte para compartir su tradición de buena fortuna, sus 255 años de historia y su vocación social. El proyecto atendió a alrededor de tres mil personas en dos semanas y recorrió mil 200 kilómetros del territorio nacional para conectar ocho ciudades en cinco entidades del país.

Con este ejercicio de cercanía, la iniciativa contribuye de forma significativa al fortalecimiento del vínculo entre la Lotería Nacional y personas de todas las edades. Los visitantes exploraron con emoción la historia de la segunda institución más antigua del país. Para lograrlo, el equipo de la suerte que viaja con la unidad realizó cerca de 300 sesiones de exposición.

Visitantes conocen la historia de la Lotería Nacional a través de dinámicas interactivas gratuitas. ı Foto: Lotenal

Con un horario de 10:00 a 18:00 horas, el promedio diario fue de 350 asistentes, cifra que permitió que un total de tres mil personas completaran este circuito. Además, en el exterior de la unidad hubo contacto con otro número importante de visitantes.

TE RECOMENDAMOS: Así inició el dólar este domingo Este es el precio del dólar HOY domingo 28 de diciembre de 2025

Las dinámicas de más impacto para el público fueron: la cabina de los niños gritones, la esfera de la suerte y la alberca de los deseos. En estos ejercicios se entregaron alrededor de 5 mil 700 esferas donde los asistentes inscribieron sus anhelos más profundos. Los participantes hicieron una pausa en sus actividades cotidianas y dedicaron un momento a reflexionar sobre el destino de los recursos si ganaran el Premio Mayor.

La cabina de los niños gritones destaca como una de las actividades favoritas del público asistente. ı Foto: Lotenal

En el punto de venta de la unidad se promociona el Álbum Retro Lotería Nacional y el Fútbol, el cual se obsequia de forma gratuita al adquirir una serie completa del Sorteo Zodiaco Especial No. 1730, que integra 20 diseños dedicados a las sedes mundialistas de México. De igual forma, se expusieron productos como cachitos de sorteos tradicionales y juegos electrónicos como Progol, Melate y Tris, además de la lotería instantánea de los raspados.

En su tránsito por León y Celaya, Guanajuato; Querétaro, Querétaro; Pachuca, Tulancingo y Tula, Hidalgo; Toluca, Estado de México y la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, el equipo del Museo de la Suerte explicó las dinámicas ante un público que siempre respondió con entusiasmo.

Visitantes conocen la historia de la Lotería Nacional a través de dinámicas interactivas gratuitas. ı Foto: Lotenal

Tras concluir la ruta que se realizó del 8 al 23 de diciembre, la Lotería Nacional reconoció a autoridades federales, estatales y municipales. Gracias al trabajo coordinado, fue posible la instalación de la unidad móvil, la custodia en carretera y la gestión de puntos de fácil acceso para la población.

El trayecto del museo itinerante contó con difusión local, estatal y nacional en redes sociales y medios de comunicación, de modo que se informó oportunamente a la población sobre su estancia. El recorrido en carretera dio visibilidad al proyecto y generó expectativas positivas sobre el contenido del tráiler.

El tráiler del Museo de la Suerte durante su estancia en diversas plazas públicas de México. ı Foto: Lotenal

El museo se habilitó dentro de un tráiler para su fácil traslado; sus actividades son gratuitas y tienen el fin de compartir la tradición de la Lotería Nacional como patrimonio cultural de México.

Con más de dos siglos y medio de historia, la Lotería Nacional es la segunda institución más antigua del país, sólo después de Correos de México, y destina parte de sus ganancias a la asistencia pública.

am