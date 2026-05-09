Registra IMSS récord de 22.7 millones de empleos

Al destacar indicadores positivos para la economía mexicana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que abril de este 2026 registró la tercera cifra más alta de empleos en el país.

Durante su conferencia matutina, expuso que al 30 de abril se documentó un incremento mensual de 23 mil 923 puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y con ello la afiliación alcanzó los 22 millones 748 mil 603 puestos de trabajo, siendo la cifra más alta para un mes de abril de la historia.

El Dato: La venta de autos ligeros en el primer cuatrimestre del año llegó a una cifra “récord”, con 500 mil 512 vehículos comercializados, señaló la mandataria Sheinbaum.

Sin embargo, resaltó, esto también se ubica como la tercera más alta para cualquier mes del que se tenga registro.

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En el balance presentado por el Seguro Social se destacó que 86.9 por ciento de los empleos son permanentes y 13.1 por ciento son eventuales.

Con estos indicadores, el número de empleos creados en lo que va del año ya es de 231 mil 527.

VARIACIÓN DE EMPLEOS DESDE 2025 ı Foto: Especial

Los sectores económicos con el mayor crecimiento porcentual anual en puestos de trabajo son: comunicaciones y transportes, con 10.9 por ciento; comercio, con 3.1 por ciento, y servicios para empresas, con 2.1 por ciento; por entidad federativa, donde hubo mayor afiliación de empleos en el IMSS, destacan Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca e Hidalgo.

Otro dato es que en abril se registraron 59 mil 626 puestos asociados a personas trabajadoras del hogar, donde el salario promedio asociado es de 509.2 pesos.

El Tip: El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) aumentó en su comparativa mensual 0.2 puntos durante abril.

En otro punto, la mandataria también destacó que la dinámica de la economía mexicana se ha mostrado favorable debido a que entre enero y abril se consiguió la venta de 500 mil 512 vehículos ligeros, lo que se ubica como la mayor cantidad vendida en la historia en el primer cuatrimestre de un año.

Adicionalmente, las remesas lograron una recuperación luego de la caída que se dio en meses anteriores, debido a que en marzo se recibieron cinco mil 394 millones de dólares, lo cual supera el mayor crecimiento que se había tenido desde noviembre de 2024, temporada en la cual la inflación se redujo.

En este contexto, también celebró la reducción a las tasas de interés que anunció el Banco de México (Banxico) este jueves, debido a que consideró que esta acción abonará de manera positiva a las inversiones que llegan al país.

En su conferencia de un día antes, la mandataria expresó un extrañamiento sobre las críticas a Banxico por el recorte a las tasas de interés, que contrastó con el aceleramiento observado a la inflación.

Atribuyó los señalamientos a cuestiones de género, al mencionar que hoy se critica al banco central por tener a la cabeza a una mujer, a la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja.

“Si la hubieran subido, ‘porqué la subieron’; si la hubieran bajado, ‘por qué la bajaron’, tiene… Como ahora hay una mujer que trabajó en Secretaría de Hacienda —como todos los presidentes del Banco de México— pues les gusta criticarla, pero, la verdad, está haciendo un gran trabajo”, dijo antier.