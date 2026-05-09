Destacan llegada de más inversión canadiense al país

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, durante su participación en la misión comercial en Montreal, ayer

Con motivo de la visita que esta semana realiza el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, a Canadá, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los resultados hasta ahora han sido positivos para el país.

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional recordó que semanas atrás también recibió a una comitiva canadiense en México, a causa del interés que han manifestado por continuar con las inversiones aquí.

De tal modo que el encuentro que se realiza en aquel país junto a empresarios mexicanos es un seguimiento a los encuentros que han sostenido ambos gobiernos con fines comerciales.

La presidenta destacó que desde que Mark Carney asumió el cargo como primer ministro canadiense, la relación entre ambos países se ha fortalecido.

Recordó que los puntos de interés para estas inversiones conjuntas se centran en la manufactura, así como en la industria de servicios.

Otro punto que mencionó fue el incremento en el número de turistas canadienses que visitan México.

380 mdd estima Puebla de inversión para planta de baterías canadiense.

INVERSIÓN PARA HIDALGO. En este marco, fue anunciada la inversión de dos mil millones de dólares para el estado de Hidalgo por parte de la empresa Solar International Core Canada, como resultado de la misión comercial que México mantuvo con Canadá esta semana.

La inversión contempla la construcción de una planta de ingredientes farmacéuticos activos en el Polo de Desarrollo Económico de Zapotlán, Hidalgo, para la cual estarán destinados 70 millones de dólares para la adquisición de un predio donde se erigirá la fábrica.

Además, fueron firmadas cartas de intención por parte de empresas canadienses para sopesar inversiones en México, que incluye el proyecto de desarrollo para una planta de vivienda modular con inversión de hasta 360 millones de dólares estadounidenses para el estado de Chiapas, de la empresa INTE Modular.