Con el Olímpico 68 y el Azteca, cachitos 15 y 16 del Álbum Retro se unen a la colección de Lotenal y Panini

El Álbum Retro Lotería Nacional y el Futbol 2026, colección conmemorativa que se desarrolló junto a Panini para celebrar a nuestro país como sede de la máxima fiesta del futbol en este 2026, incorpora esta semana los cachitos 15 y 16, correspondientes al Sorteo Zodiaco No. 1749 a realizarse el próximo 14 de junio, están ya disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país y en canales electrónicos.

La colección de 20 billetes avanza pieza a pieza rescatando los escenarios y momentos que forjaron la memoria futbolística mundial. En esta ocasión, los cachitos 15 y 16 destacan dos recintos que son mucho más que concreto y césped: el Estadio Olímpico México 68, plasmado en el billete 15, ícono de la arquitectura deportiva nacional que cobró protagonismo mundial en 1986 al albergar encuentros de la fase de grupos y de octavos de final, entre ellos la destacada participación de la Selección Mexicana frente a Bélgica.

Y por su parte, el billete 16 retoma el mítico Estadio Azteca, símbolo del fútbol mundial y escenario donde Brasil levantó su tercer título mundial en 1970 tras superar 4 a 1 a Italia en la final. Este coloso edificado al sur de la capital del país, a partir de mañana jueves será tres veces sede mundialista, convirtiéndolo en un referente global único, orgullo arquitectónico y deportivo de México.

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Busca y consigue los cachitos 15 y 16 en los puntos de venta autorizados de Lotería Nacional en todo el país; si prefieres la versión digital, encuéntrala en miloteria.mx y en la App MiLotería. Recuerda revisar cada cachito antes de adherirlo, pues podría resultar ganador. La colección que recorre parte de la historia mundialista está llegando a su recta final, ¡no dejes tu álbum incompleto! Con la colección casi completa, este es el momento de no quedarse atrás.

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FGR