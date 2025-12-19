Lotería Nacional lanza álbum retro rumbo al Mundial 2026

La Lotería Nacional presentó oficialmente el “Álbum Retro Lotería Nacional y el Fútbol”, una colección conmemorativa que vincula 255 años de historia institucional con la pasión futbolera de México, en preparación para la Copa Mundial FIFA 2026 que el país albergará por tercera ocasión.

“Hoy nos convoca un motivo especial, la emoción de un país que se prepara para volver a escribir su historia en el escenario mundial, uniendo pasado y futuro en un homenaje que México comparte con orgullo”, declaró Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional, durante la presentación.

El álbum integra 20 diseños diferentes que capturan momentos históricos del fútbol mexicano, incluyendo réplicas de billetes conmemorativos de México 70 y México 86, además de un diseño especial para 2026.

La portada rinde homenaje al juego de pelota prehispánico, estableciendo una conexión entre las tradiciones ancestrales y el deporte moderno.

Uno de los ejes centrales de la colección es el reconocimiento a la Selección Femenil Mexicana de 1971, subcampeona mundial que llenó el Estadio Azteca con más de 110 mil personas. “Rendimos un homenaje esencial a la selección femenina mexicana de 1971. Ellas no solo llenaron el estadio sino llenaron un silencio histórico que ocultaba el talento y la fuerza deportiva de las mujeres”, expresó Salomón.

Entre las jugadoras homenajeadas y presentes en el evento estuvieron Irma Chávez, Lourdes de la Rosa, Patricia Hernández, María Hernández y otras integrantes de aquella histórica selección. “Recordarlas es un acto de justicia, porque ninguna transformación es plena sin las mujeres”, agregó la directora de Lotería Nacional.

Gabriela Cuevas Barrón, representante de México para la Copa Mundial FIFA 2026, destacó que esta iniciativa marca “el primer resultado que da el Mundial Social México 2026”.

Cuevas reveló que “desde las primeras reuniones que tuvimos, en febrero y marzo de este año, la Lotería Nacional fue pionera en una que reconociera el talento de las mexicanas y mexicanos en el fútbol”.

La funcionaria explicó que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es que “el Mundial tiene que ser mucho más allá que un torneo de talla internacional. El Mundial va a ser un evento que transforme una vez más a nuestro país”.

La colección completa de 20 cachitos tiene un costo de 35 pesos cada uno, y quienes adquieran la serie completa recibirán el álbum de regalo.

El sorteo zodiaco especial número mil 730 se realizará el 11 de enero de 2025, con un premio mayor de 11 millones de pesos y 22 mil 622 premios en total por un valor de 43 millones de pesos.

Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, también presente en el evento, subrayó la importancia histórica: “La ciudad de México es la única en todo el planeta que va a celebrar no tres, cuatro veces ser sede inaugural de estos mundiales”, refiriéndose a 1970, el Mundial Femenil de 1971, 1986 y el próximo 2026.

Los billetes conmemorativos están disponibles desde este viernes en puntos de venta de la Lotería Nacional, mercados y tianguis de todo el país, como parte de una estrategia para acercar la celebración mundialista a todos los rincones de México.

