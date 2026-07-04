Sheinbaum entrega tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar en Quiroga, Michoacán

'Las mujeres somos el alma de la nación'

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este sábado la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar en el municipio de Quiroga, Michoacán, donde recordó que las mujeres son “el alma de la nación”, por lo que es necesario reconocerlas.

“Siempre reconocer a las mujeres porque las mujeres valemos mucho. Las mujeres somos el alma de la nación, por eso siempre hay que reconocer a las mujeres mexicanas, a lo largo de la historia y en el presente”, afirmó.

Así recibieron a la Presidenta Claudia Sheinbaum en Quiroga, Michoacán. ı Foto: Cortesía

La mandataria recordó que este 2026 se destinan un billón de pesos a los Programas para el Bienestar, entre ellos la Pensión Mujeres Bienestar, que reconoce el trabajo de cuidados que hacen las mujeres.

Expuso, además, que su administración construye un Centro LIBRE para las mujeres en cada municipio de México, y puso a disposición de todas y todos la Cartilla de Derechos de las Mujeres para combatir el racismo, el clasismo y el machismo en el país.

En el marco del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, Sheinbaum envió una felicitación al pueblo estadounidense:

“Le mandamos felicitaciones a su pueblo y a su gobierno, y también recordamos que todas las naciones tenemos derecho a ser libres e independientes” Claudia Sheinbaum, Presidenta de México



Presidenta Claudia Sheinbaum, en Michoacán. ı Foto: Cortesía

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, destacó que 146 mil 158 mujeres de 60 a 64 años reciben la Pensión Mujeres Bienestar en Michoacán, como un reconocimiento al trabajo realizado en la construcción del país y recordó que a partir de los 65 años acceden a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoció el trabajo de la Presidenta y resaltó las acciones en beneficio de las mujeres en Michoacán, donde se construirán 127 Centros LIBRE, a pesar de que el estado solo tiene 113 municipios, lo que permitirá mayor cobertura para las mujeres de los pueblos originarios.

Presidenta entrega a una beneficiaria una tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar. ı Foto: Cortesía

cehr