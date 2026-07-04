Trump presume que EU cuenta con el ‘Ejército más poderoso de la historia’, en discurso de independencia

El presidente Donald Trump pronunció un discurso en el Monte Rushmore como parte del inicio de las celebraciones por los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inauguró las celebraciones nacionales por el 250 aniversario de la independencia estadounidense con un discurso en el Monte Rushmore, en Dakota del Sur, donde destacó la fortaleza económica y militar del país, defendió el patriotismo y lanzó críticas contra el comunismo y sus adversarios políticos.

A través de un largo discurso recuperado por agencias internacionales, Trump sostuvo que la economía estadounidense atraviesa uno de sus mejores momentos y aseguró que el país recibe inversiones extranjeras por 19.2 mil millones de dólares, cifra que vinculó con un proceso de reindustrialización impulsado por sus políticas económicas y comerciales.

Trump aseguró que el país atraviesa una etapa de crecimiento económico y expansión industrial sin precedentes recientes. ı Foto: Reuters

En este sentido, el republicano celebró que nuevas plantas y fábricas se han levantado en distintas regiones del país a un ritmo sin precedentes, con lo cual, aseguró, “hemos construido la economía más grande y dinámica”.

Asimismo, Donald Trump reivindicó la capacidad militar de Estados Unidos y su influencia en la configuración del orden internacional contemporáneo.

“We have the most righteous and enduring Constitution on earth.”



President Trump takes the stage at Mount Rushmore. pic.twitter.com/PreLaoG2w4 — Mari Otsu (@marisotsu) July 4, 2026

Según el mandatario, la nación mantiene una posición dominante en las negociaciones globales y cuenta con el “Ejército más fuerte y poderoso” de la historia.

Exalta la identidad nacional y reitera su rechazo al comunismo

En materia de identidad nacional, Trump insistió en que el amor por Estados Unidos debe ser un elemento unificador. “No tienes que haber nacido aquí, pero debes amar lo que hemos construido”, expresó durante el mensaje.

.@POTUS at Mount Rushmore: "Tonight, we gather on the eve of one of the most extraordinary days in the history of the world. Tomorrow, we mark 250 years of glorious independence and 250 years of majestic American freedom.



In all the chronicles of the ages, never before has any… pic.twitter.com/cMprTTnGA0 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 4, 2026

Por otra parte, el presidente reiteró sus críticas al comunismo, al que calificó como un sistema fracasado y responsable de episodios históricos de violencia y destrucción. Las declaraciones se suman a una línea discursiva que ha mantenido rumbo al ciclo electoral de 2026.

El discurso, que se extendió por 28 minutos, concluyó con referencias a lo que consideró una “era dorada de Estados Unidos” y fue seguido por un espectáculo de luces y fuegos artificiales de 23 minutos sobre el monumento nacional.

La ceremonia en Dakota del Sur reunió a miles de asistentes y abrió una serie de eventos por el aniversario 250 de Estados Unidos. ı Foto: Reuters

El acto, celebrado frente a las esculturas monumentales de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln, marcó el arranque de una serie de ceremonias conmemorativas que continuarán en distintas ciudades del país durante los próximos meses.

No obstante, algunas celebraciones previstas para el 4 de julio enfrentaron modificaciones y cancelaciones debido a las altas temperaturas registradas en distintas zonas del país.

Con información de Europa Press.

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