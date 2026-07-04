Trump presume que EU cuenta con el ‘Ejército más poderoso de la historia’, en discurso de independencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inauguró las celebraciones nacionales por el 250 aniversario de la independencia estadounidense con un discurso en el Monte Rushmore, en Dakota del Sur, donde destacó la fortaleza económica y militar del país, defendió el patriotismo y lanzó críticas contra el comunismo y sus adversarios políticos.
A través de un largo discurso recuperado por agencias internacionales, Trump sostuvo que la economía estadounidense atraviesa uno de sus mejores momentos y aseguró que el país recibe inversiones extranjeras por 19.2 mil millones de dólares, cifra que vinculó con un proceso de reindustrialización impulsado por sus políticas económicas y comerciales.
En este sentido, el republicano celebró que nuevas plantas y fábricas se han levantado en distintas regiones del país a un ritmo sin precedentes, con lo cual, aseguró, “hemos construido la economía más grande y dinámica”.
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Asimismo, Donald Trump reivindicó la capacidad militar de Estados Unidos y su influencia en la configuración del orden internacional contemporáneo.
Según el mandatario, la nación mantiene una posición dominante en las negociaciones globales y cuenta con el “Ejército más fuerte y poderoso” de la historia.
Exalta la identidad nacional y reitera su rechazo al comunismo
En materia de identidad nacional, Trump insistió en que el amor por Estados Unidos debe ser un elemento unificador. “No tienes que haber nacido aquí, pero debes amar lo que hemos construido”, expresó durante el mensaje.
Por otra parte, el presidente reiteró sus críticas al comunismo, al que calificó como un sistema fracasado y responsable de episodios históricos de violencia y destrucción. Las declaraciones se suman a una línea discursiva que ha mantenido rumbo al ciclo electoral de 2026.
El discurso, que se extendió por 28 minutos, concluyó con referencias a lo que consideró una “era dorada de Estados Unidos” y fue seguido por un espectáculo de luces y fuegos artificiales de 23 minutos sobre el monumento nacional.
El acto, celebrado frente a las esculturas monumentales de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln, marcó el arranque de una serie de ceremonias conmemorativas que continuarán en distintas ciudades del país durante los próximos meses.
No obstante, algunas celebraciones previstas para el 4 de julio enfrentaron modificaciones y cancelaciones debido a las altas temperaturas registradas en distintas zonas del país.
Con información de Europa Press.
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