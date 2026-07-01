Revés a Trump: frenan orden para negar ciudadanía por nacimiento

La Corte Suprema de Estados Unidos frenó una de las apuestas migratorias más duras de Donald Trump, al ratificar que los niños nacidos en ese país, incluso con padres sin estancia legal o temporal, son ciudadanos estadounidenses desde el nacimiento.

La decisión toca de lleno a la comunidad mexicana, que cada año concentra cientos de miles de nacimientos en territorio estadounidense y mantiene una segunda vía de pertenencia mediante registros consulares ante México.

El Dato: En EU viven actualmente 38 millones de mexicanos, de los cuales 34 millones, 90 por ciento, cuentan con un estatus legal o son ciudadanos estadounidenses por nacimiento.

Para dimensionar el alcance, en 2024 nacieron en EU 521 mil 149 bebés de madres de origen mexicano, de acuerdo con el Centro Nacional de Estadísticas de Salud. Esa cifra representó cerca de 14.4 por ciento y más de la mitad de los partos de madres hispanas. En la última década disponible, de 2015 a 2024, el acumulado supera los cinco millones de nacimientos, una base demográfica que explica por qué la disputa constitucional rebasaba el terreno legal y alcanzaba a familias con vínculos directos con México.

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En 2023, California registró 143 mil 21 nacimientos de madres de origen mexicano y Texas 135 mil 656; juntas reunieron más de la mitad del total nacional de ese año. Después aparecen Arizona, Illinois, Colorado, Washington, Georgia y Florida como puntos relevantes.

Bajo esa escala, la sentencia preserva una fórmula constitucional y sostiene el piso jurídico de una población binacional que nace, crece, estudia, trabaja y se documenta entre dos países. La orden de Trump pretendía negar la ciudadanía automática a los niños nacidos allá cuando la madre no tuviera autorización migratoria o contara con estancia temporal, siempre que el padre tampoco fuera ciudadano ni residente permanente.

Pew Research Center calculó que en 2023 nacieron enEU 320 mil bebés de madres sin autorización migratoria o con estatus legal temporal. De ese universo, alrededor de 260 mil no habrían calificado para ciudadanía automática si la orden ejecutiva del mandatario estadounidense operara bajo sus propios términos.

Los registros consulares mexicanos completan este análisis. De acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), más de 125 mil personas obtuvieron la nacionalidad mexicana en consulados durante 2025, un aumento de 153 por ciento frente al año anterior.

De acuerdo con datos oficiales de la Cancillería, en 60 por ciento de los consulados mexicanos en EU los registros de nacimiento se duplicaron desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. La representación de Houston pasó de tres mil 776 registros en 2024 a cerca de 11 mil en 2025.

Para un menor nacido allá, la ciudadanía estadounidense garantiza derechos en ese país; para México, el registro consular abre otra puerta de protección, identidad y acceso a servicios si la familia se separa, regresa o enfrenta una deportación.

Estudios sobre menores estadounidenses en México estiman entre 430 mil y 600 mil niños y adolescentes ciudadanos de EU que viven en el país, muchos de ellos hijos de familias migrantes que retornaron de forma voluntaria o forzada. En esos casos, la doble documentación puede marcar la diferencia para entrar a la escuela, acceder a servicios o acreditar identidad ante autoridades mexicanas.

La medida que frenó la Corte Suprema alcanzaba mucho más que a familias recién llegadas. Detrás de esos nacimientos hay una comunidad que ya forma parte de la vida escolar, laboral y social del país, con generaciones de origen mexicano que crecieron dentro de su territorio y ahora forman ahí a sus propios hijos.

En 2024, seis de cada 10 mujeres de origen mexicano que tuvieron un bebé en el país vecino habían nacido ya en ese país. Por eso, la ciudadanía por nacimiento no protege sólo a hijos de migrantes recientes; sostiene la continuidad jurídica de una población mexicano-estadounidense con raíces profundas y con una pertenencia construida entre dos naciones.

Para los expertos, tras esa cifra aparece una comunidad que no cabe en categorías simples. Los hijos de madres de origen mexicano nacen ciudadanos estadounidenses por territorio; otros integrantes de la familia adquieren esa ciudadanía por naturalización; y una parte de esos hogares busca también el reconocimiento de la nacionalidad mexicana por filiación. Las tres rutas forman una misma arquitectura de pertenencia.

Lejos de mostrar una expansión demográfica sin matices, los estudios académicos sobre fecundidad mexicana en EU apuntan en sentido contrario. Investigaciones de Emilio A. Parrado han advertido que algunas mediciones de periodo subestiman la fecundidad hispana o mexicana porque mezclan el calendario migratorio con la formación familiar.

Más allá del reconocimiento constitucional, los indicadores de salud muestran una base social vulnerable. En 2024, 57.2 por ciento de los partos de madres de origen mexicano tuvo Medicaid como fuente de pago, casi la mitad recibió apoyo alimentario WIC durante el embarazo y 9.2 por ciento inició tarde o no tuvo atención prenatal. Entre los bebés, uno de cada diez nació antes de término y 7.64 por ciento registró bajo peso.

Frente a ese contexto, la resolución de la Corte Suprema confirma que los niños nacidos en territorio estadounidense de padres sin estancia legal o temporal sí están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos y son ciudadanos desde el nacimiento. La mayoría sostuvo que cumplen con los dos elementos de la Decimocuarta Enmienda: haber nacido en Estados Unidos y estar bajo su jurisdicción.

CSP celebra freno a plan antimigratorio

| Por Yulia Bonilla |

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum celebró el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos contra el plan de Donald Trump, para restringir la ciudadanía a los hijos de personas indocumentadas nacidos en aquel país.

Además, recordó que las cortes en todos los países se encargan de revisar la constitucionalidad de los decretos y leyes, por lo que en éste caso la resolución observó una contradicción a las normas de la Unión Americana.

Tras comentar que en años anteriores la migración de mexicanos a territorio estadounidense fue provocada por la falta de oportunidades en nuestro país, aseguró que en los últimos tiempos los indicadores ya se redujeron y cada vez son menos los que quieren salir de México.

53 por ciento de los mexicanos confía en el Gobierno federal

“Ahora ya se van mucho menos. Desde hace varios años ya disminuyó la migración de México a Estados Unidos. Pero todos aquellos que van 20, 15, 10 años, que tienen un hijo allá, porque tienen su vida allá, pues afortunadamente hoy se les permite la nacionalidad. Y es gente de bien que ayuda a la economía de México y a la de Estados Unidos”, explicó.

La mandataria federal también destacó el papel de las y los trabajadores mexicanos. “Había necesidad en Estados Unidos. No estaban sustituyendo a ninguna otra persona, sino que había necesidad de ese trabajo. Es gente honesta, trabajadora”, explicó.

Recordó que aquellos que deseen tener doble nacionalidad y adquirir la de México deben de acudir a oficializar su intención en algún consulado.

Al ser consultada sobre los discursos y campañas antiinmigrantes y antimexicanos en medios estadounidenses, Sheinbaum Pardo envió un mensaje directo a nuestra comunidad:

“Ya lo saben, que son héroes y heroínas para nosotros. Y que siempre hay que estar con la frente en alto. No hay que permitir que nos afecte alguna forma de discriminación”.