Morena cierra filas con Sheinbaum; acusa a oposición de buscar apoyo extranjero para recuperar el poder

La Presidenta de México este lunes en Palacio Nacional.

El partido Morena cerró filas con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y respaldó su postura frente a las presiones extranjeras, al señalar que México debe mantener relaciones de cooperación y diálogo con otras naciones, pero sin aceptar órdenes o tutelas del exterior.

En un pronunciamiento titulado “Con la Presidenta, defendemos la voluntad del pueblo”, Morena sostuvo que la soberanía nacional implica que ningún poder extranjero se coloque por encima de las instituciones y de las decisiones tomadas por los mexicanos mediante las urnas.

El partido afirmó que Sheinbaum ha asumido la responsabilidad de representar al pueblo de México y defender el proyecto político que, de acuerdo con Morena, recibió el respaldo mayoritario en las elecciones.

“México coopera y dialoga con todas las naciones, pero no acepta órdenes ni tutelas del extranjero”, señala el pronunciamiento.

El partido aprovechó el posicionamiento para lanzar críticas contra sus adversarios políticos, a quienes acusó de celebrar las presiones internacionales contra México cuando consideran que pueden obtener algún beneficio político.

Morena identificó a sus opositores como “la mafia del poder” y sostuvo que, al no haber recuperado la confianza de los ciudadanos en las urnas, pretenden encontrar en el extranjero la fuerza política que no han conseguido dentro del país.

“Pretende encontrar en el extranjero la fuerza que no tiene dentro de México”, señala el documento.

El partido acusó además a la oposición de intentar utilizar las presiones extranjeras como una herramienta para debilitar al Gobierno de Sheinbaum y, con ello, cuestionar el mandato otorgado por los ciudadanos.

De acuerdo con el pronunciamiento, el escenario actual representa una disputa entre dos proyectos de país: el que respalda la Cuarta Transformación y el que, según Morena, busca recuperar el poder que perdió democráticamente.

Morena afirmó que la Cuarta Transformación constituye un “pacto de confianza con el pueblo” y sostuvo que su fuerza proviene de millones de mexicanos que decidieron, de acuerdo con el partido, poner fin a un régimen caracterizado por corrupción y privilegios.

El partido señaló que ese proyecto se encuentra bajo presión debido a que, a su juicio, desplazó de posiciones de poder a grupos que durante años tuvieron influencia política y económica en México.

Por ello, Morena llamó a cerrar filas con la presidenta Sheinbaum frente a cualquier intento de injerencia extranjera.

“Cerrar filas con la Presidenta es defender el mandato popular”, afirma el pronunciamiento.

📌📰 El CEN de Morena comparte el siguiente Posicionamiento:



La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está defendiendo con dignidad la

soberanía nacional. Frente a las presiones que pretenden condicionar las

decisiones de nuestro país, ha sostenido que México coopera y dialoga con… pic.twitter.com/0VqiIEBHsv — Morena (@PartidoMorenaMx) August 17, 2026

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FGR