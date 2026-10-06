Senadora Ruth González evade cuestionamiento sobre sucesión en Gobierno de SLP

"Eso lo decido hasta diciembre o enero"

La senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ruth González Silva, evitó pronunciarse sobre si sería moralmente correcto que sucediera a su esposo, Ricardo Gallardo, en la gubernatura de San Luis Potosí, y sostuvo que será la ciudadanía la que determine si una eventual candidatura suya es aceptable.

Cuestionada directamente sobre si, por principios personales, consideraría correcto suceder a su esposo en el cargo, la legisladora respondió que todavía no ha decidido si buscará la candidatura y que será hasta finales de este año o principios de 2027 cuando defina su participación.

“Yo no he decidido si voy a participar o no. Eso lo decido hasta diciembre o enero que son los tiempos del partido”, declaró.

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Ante la pregunta de si consideraba el asunto como un tema moral, González Silva respondió: “Eh, como un tema moral dices tú”, antes de insistir en que la decisión no está tomada.

La senadora del Partido Verde, Ruth González Silva (@RuthGonzalezmx), evade juicio moral sobre suceder a su esposo en la gubernatura de SLP; "la gente va a decidir si está bien o no está bien", afirma.



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La senadora también señaló que los estatutos del PVEM no impiden que un familiar suceda a quien ocupa un cargo público.

“No, en los estatutos que tiene mi partido no prohíbe que un familiar suceda a uno que ya está en el cargo”, afirmó.

Sin embargo, al ser cuestionada nuevamente sobre la dimensión moral de una eventual sucesión entre cónyuges, González Silva trasladó la valoración a los electores.

“La gente va a decidir si está bien o no está bien”, señaló.

“Ahora yo estoy enfocada en el tema legislativo y es la gente la que va a decidir si está bien o no está bien”, sostuvo.

La senadora añadió que, independientemente de quién sea postulado por el PVEM, respaldará la decisión de la dirigencia nacional, al señalar que existen distintos perfiles en San Luis Potosí.

“Quien sea vamos a estar apoyando”, afirmó.

Senadora Ruth González Silva, del PVEM. ı Foto: Cortesía

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LMCT