Pío López Obrador promueve amparo contra Fiscalía de CDMX por retraso en caso donde es víctima

En la que tiene calidad de víctima

Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, interpuso un juicio de amparo contra la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por la dilación en la resolución de una carpeta de investigación en la que figura como víctima.

De acuerdo con su defensa, el Ministerio Público no ha definido si ejercerá o no acción penal en el caso.

El recurso no detalla el objeto de la indagatoria ni a los presuntos involucrados, bajo el argumento de que la ley establece la obligación de mantener bajo reserva las investigaciones penales.

En septiembre pasado, Pío López Obrador promovió un amparo contra la Fiscalía General de la República (FGR), para exigir que se defina si se ejercerá acción penal en una indagatoria iniciada en 2023.

Dicho recurso se presentó el 11 de septiembre ante un juzgado federal en materia penal de la Ciudad de México y apunta como acto reclamado la presunta demora del titular de la Célula I-7 de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas (DGCAP), adscrito al Ministerio Público de la Federación, en resolver el curso de la investigación.

Ese reclamo se dirige de manera directa contra la omisión del agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito como Titular de la Célula I-7 DGCAP de la capital de la Ciudad de México.

En los registros del expediente judicial no se revelan mayores detalles sobre las conductas o delitos que se indagan en la carpeta que data del año 2023.

Mediante un acuerdo publicado en el portal del Órgano de Administración Judicial (OAJ), la juzgadora reportó la notificación vía electrónica a Pío López Obrador sobre el estado del expediente.

No obstante, la autoridad jurisdiccional omitió precisar si la demanda de garantías fue admitida a trámite o si se otorgó alguna medida cautelar en favor del solicitante.

Además, el escrito no menciona qué calidad tiene Pío López Obrador en este caso, si es como denunciante o como señalado de algún acto ilícito, ni mucho menos el motivo que dio origen a la indagatoria.

COMUNICADO DE PRENSA DEL DESPACHO HERNÁNDEZ-ROMO ABOGADOS. pic.twitter.com/ZHwWwy6h7r — Pío López Obrador. (@piochiapas) October 6, 2026

Te puede interesar:

- CSP reprocha a Kuri por proyecto de seguridad con EU que salta a Federación

- Decisiones guindas: dan Juárez a Chávez; Monreal no se reelige

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR