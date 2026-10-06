Decisiones guindas: dan Juárez a Chávez; Monreal no se reelige

La dirigencia nacional de Morena designó a la senadora Andrea Chávez coordinadora municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Ciudad Juárez, Chihuahua; con ello, la legisladora se perfila como uno de los principales cuadros del partido para contender en las elecciones de 2027.

El nombramiento ocurre después de que la senadora con licencia de Morena participara en el proceso interno para definir la coordinación estatal de Chihuahua, posición que finalmente quedó en manos de Cruz Pérez Cuéllar, alcalde con licencia de Ciudad Juárez.

Chávez Treviño, identificada políticamente con el grupo cercano al senador Adán Augusto López Hernández, fue impulsada por sectores del Partido del Trabajo (PT) para encabezar la candidatura a la gubernatura. Tras no resultar favorecida en la medición interna, dirigentes petistas dejaron abierta la posibilidad de competir por separado en Chihuahua, incluso con la senadora morenista como eventual abanderada. Ahora, Morena decidió colocarla al frente de su estructura política en Ciudad Juárez, una de las principales plazas electorales del estado.

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La legisladora con licencia (c.), ayer, tras ser designada coordinadora municipal. ı Foto: Especial

La designación fue realizada por la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, quienes le encomendaron fortalecer la organización territorial y trabajar en la unidad de la Cuarta Transformación rumbo a los próximos procesos electorales.

El movimiento político ocurre, además, antes de que Morena publique una convocatoria formal para definir a las coordinaciones municipales en las distintas entidades del país.

En un comunicado, la dirigencia guinda sostuvo que la senadora con licencia se incorpora a la tarea con la responsabilidad de fortalecer la organización territorial, convocar a la unidad y trabajar con la militancia para defender la soberanía nacional y dar continuidad a la Cuarta Transformación (4T) encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“La unidad significa poner por delante lo que nos une: el proyecto de transformación de México, nuestros principios y, por encima de todo, el pueblo”, señaló.

El partido también destacó que actualmente busca sumar a todas las fuerzas que integran el movimiento rumbo a los próximos desafíos electorales.

“Hoy estamos convocando y sumando a todas las fuerzas de nuestro Movimiento porque la Transformación necesita de todas y de todos”, señaló la dirigencia.

Por su parte, la morenista aseguró que será el tiempo y el pueblo quienes determinen si las decisiones tomadas fueron acertadas o equivocadas, y afirmó que pondrá al servicio de la militancia y del movimiento lo construido durante años para atender la deuda de Chihuahua con Ciudad Juárez.

Afirmó que no busca beneficios personales y llamó a mantener el trabajo “sin egos, sin protagonismos, sin ambiciones personales”, sino para cumplir con la encomienda, siguiendo los principios que, dijo, le enseñaron Andrés Manuel López Obrador y la Presidenta Sheinbaum.

“Hoy nada comienza: hoy nada termina. Seguiremos conversando, pero en el territorio, no en la Ciudad de México. Y con nuestras bases, no sólo con las dirigencias”, destacó la legisladora.

Llaman a priorizar reglas y principios sobre ambición

| Por Tania Gómez |

Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, llamó a los integrantes de Morena a mantener sus aspiraciones políticas dentro de las reglas del partido y advirtió que una carrera no puede reducirse a la búsqueda de cargos, en medio de las inconformidades surgidas tras la definición de los coordinadores estatales rumbo al proceso electoral de 2027.

Al ser cuestionado sobre el llamado de la Presidenta Claudia Sheinbaum a evitar que las ambiciones personales generen disputas dentro de Morena, el coordinador de los senadores guindas reconoció que las aspiraciones políticas son legítimas, pero sostuvo que deben conducirse bajo las reglas y principios del movimiento. “Las ambiciones legítimas en un político se respetan; cuando se transgreden las reglas, en unas reglas competimos, en esas reglas se gana o se pierde”, señaló.

El senador agregó que perder una contienda interna no significa el fin de una trayectoria política, pues, dijo, el ejercicio de la política implica constancia y perseverancia más allá de la obtención de un cargo.

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“Se pierde solamente la oportunidad de tener la confianza de nuestros compañeros, de los ciudadanos, pero una carrera política no solamente es un cargo ni se limita a una elección”, afirmó.

Además, sostuvo que quienes participan en Morena deben mantener una identidad basada en principios, valores e institucionalidad, para evitar que las disputas internas se reduzcan a intereses individuales. “Cuando uno ejerce este noble oficio es de años, es de perseverancia, es de constancia; son de principios, de valores, de una identidad programática, de institucionalidad”, expresó.

Respecto al caso de Tatiana Clouthier, quien cuestionó la decisión de Morena de designar a Clara Luz Flores como coordinadora estatal en Nuevo León y anunció la creación del movimiento “Todos con Conciencia”, Mier consideró que habrá que esperar para conocer el rumbo que tomará su postura y pidió esperar cómo evolucionará su posición ante un posible rompimiento con Morena.