El operativo interinstitucional que derivó en la detención de Fausto Isidro, alias “El Chapo Isidro”, y dos de sus colaboradores, resultó en la captura de otras cinco personas, el abatimiento de siete presuntos criminales y, en un hecho que lamentaron autoridades federales, la muerte de cuatro militares.
Así lo informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en una publicación de seguimiento a la captura del líder de la facción criminal vinculada con la de los Beltrán Leyva.
Operativo contra “El Chapo Isidro” dejó un total de ocho detenidos
En la publicación, la Defensa aclara que el total de detenidos por la operación ejecutada en Sinaloa fue de ocho, incluidos los ya mencionados “El Chapo Isidro”; Germán “N”, alias “Serafín” y José “N”.
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Los tres fueron trasladados a la Ciudad de México para ser ingresados a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en donde quedaron a disposición del agente del Ministerio Público federal correspondiente, quien determinará su situación jurídica.
En tanto, los otros cinco detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Culiacán, Sinaloa.
Entre estos cinco detenidos se encuentra Panfilo “N”, quien, detalló la Defensa, es hermano de “El Chapo Isidro” y operador logístico de su organización delictiva.
No aclaró la identidad, cargo ni rango de los otros cuatro detenidos.
Abaten a siete presuntos criminales y mueren cuatro militares
Además de la detención de los ocho presuntos criminales, la Defensa informó que siete presuntos generadores de violencia fueron abatidos en la operación.
En un mensaje aparte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló que: “el grupo armado intentó impedir la captura de su jefe. En el enfrentamiento murieron siete agresores”.
No obstante, en un hecho que fue lamentado por autoridades federales, cuatro elementos de fuerzas regulares de infantería del Ejército Mexicano fallecieron en acciones para reforzar la seguridad en el municipio de Guasave, Sinaloa.
“La Secretaría de la Defensa Nacional expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad a las familias por la irreparable pérdida, y mantendrá un acompañamiento cercano, respetuoso y permanente durante este proceso, además de brindar el apoyo institucional que corresponde”, escribió la Defensa en su mensaje.
Decomisan armas, droga, equipo táctico…
En otro punto, el operativo también derivó en el decomiso de armas, droga y equipo táctico.
En particular, lo asegurado por las autoridades fue:
- Un fusil Barret calibre .50
- 10 armas de diversos calibres
- Un lanzagranadas
- 10 granadas de mano
- Cargadores y cartuchos de diferentes calibres
- Equipo táctico
- Droga y numerario
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