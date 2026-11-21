Aspecto del traslado de "El Chapo Isidro" y sus dos colaboradores a la FEMDO, en CDMX.

El operativo interinstitucional que derivó en la detención de Fausto Isidro, alias “El Chapo Isidro”, y dos de sus colaboradores, resultó en la captura de otras cinco personas, el abatimiento de siete presuntos criminales y, en un hecho que lamentaron autoridades federales, la muerte de cuatro militares.

Así lo informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en una publicación de seguimiento a la captura del líder de la facción criminal vinculada con la de los Beltrán Leyva.

🚨 Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, identificado como líder del Cártel de Guasave, fue detenido por fuerzas especiales del Ejército Mexicano en Guasave, Sinaloa. El operativo también permitió capturar a dos presuntos colaboradores: Germán “N”, alias ‘Serafín’,… pic.twitter.com/MoBu2FDDFI — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 21, 2026

Operativo contra “El Chapo Isidro” dejó un total de ocho detenidos

En la publicación, la Defensa aclara que el total de detenidos por la operación ejecutada en Sinaloa fue de ocho, incluidos los ya mencionados “El Chapo Isidro”; Germán “N”, alias “Serafín” y José “N”.

Los tres fueron trasladados a la Ciudad de México para ser ingresados a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en donde quedaron a disposición del agente del Ministerio Público federal correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Fausto Isidro N (a) “Chapo Isidro”, jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva” y aliado al “Cártel del Pacífico” facción “Mayos”, Germán N (a) “Serafín”, su primo y segundo al mando de esa organización delincuencial y José N, su cuñado y operador financiero de este mismo… pic.twitter.com/OSEB2L3fqc — @Defensamx (@Defensamx1) November 21, 2026

En tanto, los otros cinco detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Culiacán, Sinaloa.

Entre estos cinco detenidos se encuentra Panfilo “N”, quien, detalló la Defensa, es hermano de “El Chapo Isidro” y operador logístico de su organización delictiva.

No aclaró la identidad, cargo ni rango de los otros cuatro detenidos.

Abaten a siete presuntos criminales y mueren cuatro militares

Además de la detención de los ocho presuntos criminales, la Defensa informó que siete presuntos generadores de violencia fueron abatidos en la operación .

En un mensaje aparte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló que: “el grupo armado intentó impedir la captura de su jefe. En el enfrentamiento murieron siete agresores”.

Lamentamos profundamente la muerte de militares del Ejército Mexicano @Defensamx1 .

A sus familias y compañeros de armas les expresamos nuestras más sentidas condolencias

Su valentía y heroísmo merecen el reconocimiento de todo México.

El grupo armado intentó impedir la captura… https://t.co/5gPxwjBf26 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 21, 2026

No obstante, en un hecho que fue lamentado por autoridades federales, cuatro elementos de fuerzas regulares de infantería del Ejército Mexicano fallecieron en acciones para reforzar la seguridad en el municipio de Guasave, Sinaloa.

“La Secretaría de la Defensa Nacional expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad a las familias por la irreparable pérdida, y mantendrá un acompañamiento cercano, respetuoso y permanente durante este proceso, además de brindar el apoyo institucional que corresponde”, escribió la Defensa en su mensaje.

Decomisan armas, droga, equipo táctico…

En otro punto, el operativo también derivó en el decomiso de armas, droga y equipo táctico.

En particular, lo asegurado por las autoridades fue:

Un fusil Barret calibre .50

10 armas de diversos calibres

Un lanzagranadas

10 granadas de mano

Cargadores y cartuchos de diferentes calibres

Equipo táctico

Droga y numerario

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am