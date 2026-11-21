Trasladan a "El Chapo Isidro" y sus dos colaboradores a la FEMDO en CDMX.

Fausto Isidro “N”, alias “El Chapo Isidro”, así como los dos colaboradores que fueron detenidos junto a él, fueron trasladados la mañana de este sábado a la Ciudad de México para ser ingresados a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Así lo informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en donde destacó que el traslado de “El Chapo Isidro”, “Serafín” y José “N” se concretó a las 05:20 horas de este sábado, después de los cual los tres detenidos serán ingresados a la FEMDO.

Ahí, quedarán a disposición del agente del Ministerio Público Federal correspondiente, quien, detalló la Defensa, determinará su situación jurídica.

🔴Refuerzan seguridad en instalaciones de la FEMDO tras captura de “El Chapo Isidro”



Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantienen un operativo de vigilancia en las inmediaciones de la FEMDO, sobre Paseo de la… pic.twitter.com/Ew5fwBAgP0 — Azucena Uresti (@azucenau) November 21, 2026

Medios nacionales reportaron que, ante la llegada de los tres detenidos a la sede de la FEMDO, ubicada en la zona Centro de la Ciudad de México, se desplegó un fuerte operativo de seguridad en los alrededores del edificio.

Mientras que fuerzas de los tres niveles de gobierno siguen desplegadas en Guasave, Sinaloa, y municipios aledaños, para restablecer la paz tras los bloqueos registrados el viernes como reacción al operativo que derivó en la detención de “El Chapo Isidro” y sus dos colaboradores.

El Gobierno de Sinaloa reportó que la situación en Guasave está “bajo control” y que, al corte del mediodía de este sábado, no se tiene conocimiento de nuevos bloqueos.

COMUNICADO pic.twitter.com/30DEeBpZau — Gobierno del Estado de Sinaloa (@sinaloagobmx) November 21, 2026

Mueren cuatro elementos del Ejército; pero siete criminales son abatidos y, otros cinco, detenidos

En el mismo comunicado, la Defensa informó que, resultado del operativo que derivó en la captura de “El Chapo Isidro” y sus dos colaboradores, fueron detenidas otras cinco personas y abatidas siete. No obstante, cuatro elementos del Ejército perdieron la vida.

Detalló que se detuvo a ocho presuntos delincuentes, entre ellos los mencionados “El Chapo Isidro”, “Serafín” y José “N”. Los otros cinco fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán, Sinaloa.

Fausto Isidro N (a) “Chapo Isidro”, jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva” y aliado al “Cártel del Pacífico” facción “Mayos”, Germán N (a) “Serafín”, su primo y segundo al mando de esa organización delincuencial y José N, su cuñado y operador financiero de este mismo… pic.twitter.com/OSEB2L3fqc — @Defensamx (@Defensamx1) November 21, 2026

Además, a los detenidos se les aseguraron armas, un lanzagranadas, dos granadas de mano, cargadores, cartuchos, equipo táctico, droga y numerario.

En tanto, otros siete presuntos generadores de violencia fueron abatidos y cuatro elementos de fuerzas regulares de infantería del Ejército mexicano perdieron la vida.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lamentó la muerte de los elementos de seguridad y aseguró que “su valentía y heroísmo merecen el reconocimiento de todo México”.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am