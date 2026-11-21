El Cártel de Guasave surgió de las estructuras del narcotráfico que operaban en el norte de Sinaloa y consolidó su poder tras la ruptura entre los hermanos Beltrán Leyva y Joaquín Guzmán en 2008. Con Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, al frente, la organización se convirtió en una de las principales rivales del Cártel de Sinaloa y extendió sus redes de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

La historia del grupo se remonta al menos al año 2000, según el Departamento del Tesoro estadounidense, que identificó sus operaciones en Guasave y documentó el envío de cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas hacia territorio norteamericano. Sin embargo, su consolidación como estructura criminal con identidad propia ocurrió durante los años posteriores al enfrentamiento entre los antiguos socios del narcotráfico sinaloense.

Meza Flores encontró respaldo en la organización de los Beltrán Leyva, que hasta entonces mantenía una alianza con Guzmán Loera e Ismael El Mayo Zambada García. La detención de Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, en enero de 2008 precipitó la ruptura, después de que sus hermanos atribuyeron la captura a una supuesta traición de El Chapo.

A partir de esa confrontación, el grupo de Meza Flores, también identificado como Los Mazatlecos, fortaleció su presencia en Guasave, Los Mochis y otros municipios del norte de Sinaloa. La organización proporcionó a los Beltrán Leyva una base territorial desde la cual enfrentaron a los hombres de Guzmán Loera, incluso después de que sus principales dirigentes perdieron influencia por detenciones y asesinatos.

En 2013 EU identificó formalmente a la organización Meza Flores como un grupo dedicado al narcotráfico internacional y sancionó a ocho personas de su círculo cercano, y a tres empresas asentadas en Guasave que, según las investigaciones estadounidenses, facilitaban las operaciones de la organización. Durante aquellos años, las autoridades estadounidenses atribuyeron al enfrentamiento entre los Meza Flores y el Cártel de Sinaloa un incremento de la violencia, con asesinatos, secuestros e incendios. El grupo de El Chapo Isidro resistió los intentos de sus adversarios por recuperar posiciones en Guasave y las comunidades de la sierra.

Esta disputa también provocó intervenciones militares. En julio de 2014, un operativo federal en Guasave y Sinaloa de Leyva dejó 12 presuntos integrantes de su organización muertos, aunque Meza Flores consiguió escapar. Meses después, con la detención de Héctor Beltrán Leyva, El H, el jefe de Los Mazatlecos quedó entre los principales operadores de la estructura criminal.

Tras la captura de El Mayo Zambada en 2024 y el inicio de la confrontación entre sus seguidores y Los Chapitos, el Cártel de Guasave volvió a cobrar relevancia en la disputa territorial de Sinaloa. Reportes de 2025 señalaron una alianza entre el grupo de Meza Flores con Ismael Zambada Sicairos, El Mayito Flaco, para enfrentar a los hijos de Joaquín Guzmán.