La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) estableció un pago de 24 pesos por kilo de frijol para pequeños productores de Zacatecas; el nuevo esquema arranca en diciembre con depósitos directos y vigilancia comunitaria para frenar el coyotaje agrícola. Los pequeños productores de frijol en Zacatecas recibirán 24 pesos por kilogramo durante la cosecha del ciclo primavera-verano, mediante un esquema de acopio ordenado que busca eliminar a intermediarios.

El pago se integrará por un precio base de 18 pesos más un incentivo de seis pesos para el fomento productivo. Cada agricultor podrá entregar un límite de hasta 10 toneladas de grano de forma directa. Los recursos por el pago de frijol se depositarán sin intermediarios en un plazo no mayor a ocho días hábiles. El dinero se entregará a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, previa realización de un registro personal y gratuito.

El Tip: Los intermediarios pagan menos de la mitad del precio oficial de garantía y del costo de producción.

En una asamblea informativa en la comunidad de Charco Blanco, Zacatecas, funcionarios de la Sader explicaron que la vigilancia del proceso estará a cargo de los campesinos mediante comités de contraloría social y verificadores comunitarios. Ulises Mejía Haro, subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, trabaja en reforzar la organización con productores de frijol a quienes detalló que el acopio será ágil:“Buscamos supervisar el funcionamiento de los centros de acopio, garantizar el pesaje correcto del grano y evitar que personas ajenas se aprovechen del trabajo de las familias campesinas”.

El mecanismo operativo cuenta con el respaldo de representantes de Alimentación para el Bienestar y de la delegación estatal de la dependencia federal, quienes exhortaron a la población a informarse únicamente a través de canales oficiales.

Esta medida forma parte del plan nacional para la soberanía alimentaria impulsado por el Gobierno de México. La estrategia busca fortalecer la producción nacional de granos básicos mediante la coordinación entre distintas instituciones del sector agrario.