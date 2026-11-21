La presidenta, en la Ceremonia de Ascensos y entrega de condecoraciones, ayer

El general secretario de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, refrendó el respaldo de las Fuerzas Armadas ante la Comandanta Suprema, Claudia Sheinbaum Pardo.

En su mensaje con motivo del 116 Aniversario de la Revolución Mexicana, subrayó que en la historia ha quedado marcada la voluntad de la población como la “fuerza transformadora” del país, como se mantiene hasta hoy.

“En congruencia con nuestro legado, los soldados de tierra y aire y, ahora también los guardias nacionales, refrendamos con honor y profunda convicción el firme compromiso inquebrantable de seguir caminando junto a México. Porque para toda mujer y hombre que forma parte de las Fuerzas Armadas servir a la patria constituye el más alto significado de nuestra vocación”, exclamó ante la Plaza de la Constitución.

Conmemoración del 116 Aniversario de la Revolución en el Zócalo de la CDMX, ayer ı Foto: Especial

En el mismo tenor, Trevilla subrayó que se mantendrá la defensa de lo que el país ha conquistado junto al Ejército: “Por ello, con el honor de nuestra historia, la firmeza de nuestras convicciones y la entrega de nuestro esfuerzo, seguiremos defendiendo lo que juntos hemos conquistado. Seguiremos forjando día a día una nación digna de su pasado, orgullosa de su pueblo y llena de esperanza en su porvenir. Seguiremos construyendo el México que merecen las generaciones presentes y futuras”.

El Dato: El primer desfile oficial del 20 de noviembre se realizó en 1930 con el objetivo de alejar el recuerdo de la violencia armada que había vivido el país y proyectar unidad.

Al recordar la Revolución de 1910, afirmó que ésta fue la fusión de las aspiraciones de la población con los principios de las fuerzas militares, que llevaron a la Constitución de lo que hoy es el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana.

“Si bien la génesis de nuestra institución se remonta a la época de la Independencia, este movimiento social de 1910 fue el punto de inflexión en el que se fusionaron las aspiraciones del pueblo mismo con los ideales de las fuerzas militares que se opusieron al régimen porfirista, dando origen al actual Ejército Mexicano y a la Fuerza Aérea”, dijo.

Conmemoración del 116 Aniversario de la Revolución en el Zócalo de la CDMX, ayer ı Foto: Especial

El funcionario federal destacó las conquistas que las mujeres han ganado para conseguir condiciones igualitarias en múltiples escenarios, como lo es hoy la Presidencia de la República a cargo de Claudia Sheinbaum Pardo.

Como se realiza cada 20 de noviembre desde 1961, este año se concretó el ascenso de 68 coroneles a la jerarquía de general. Al frente del desfile estuvo el General de División de Estado Mayor, Fernando Colchado Gómez, comandante de la Columna del Desfile.

3 Mil elementos del Ejército participaron en el desfile militar

La muestra estuvo conformada por cuatro bandas de guerra; dos mil 969 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional; cien charros, 23 niños, 15 civiles, 62 vehículos terrestres, 16 vehículos antiguos, seis motocicletas, 14 aeronaves, tres canes, 468 caballos y tres águilas.

Aunque el parte informativo no reportó ningún incidente, durante el desfile se registró la caída de, al menos, dos jinetes, cuando los caballos pasaban por una de las vueltas sobre la plancha del Zócalo, en la esquina entre la Catedral Metropolitana y la calle de Moneda.

Uno de los jinetes es un adulto mayor que cayó del caballo al final del desfile y de inmediato fue auxiliado por militares, que lo sacaron de la plaza en silla de ruedas para ser atendido; mientras que el equino echó a correr rumbo a la calle 5 de Mayo, pero los elementos le dieron alcance para mantenerlo bajo control.

Una parte de la avanzada fue encabezada por contingentes que representaron a las mujeres que también desempeñaron un papel fundamental en esta lucha: estrategas, combatientes que recibieron el nombre de heroínas.

El desfile no sólo mostró la capacidad armamentista del Estado Mexicano, sino también su poder de respuesta ante emergencias por desastres naturales, como lo implementan el Plan DN-III-E y el Plan Marina.

En el evento, también se dio muestra de las labores de apoyo que brinda la dependencia a nivel internacional, al destacar los nombres de Brindis, Cabrio y Cerebro, tres perros rescatistas que desfilaron en un camión alegórico junto a las banderas de más de diez países a los que México ha brindado ayuda humanitaria ante desastres naturales, como en Venezuela y Colombia, tras los intensos terremotos registrados a mitad de año.

El Ejército Mexicano destacó la presentación de algunos deportistas militares que, desde 1936, han traído al país 600 preseas ganadas en competencias internacionales. De éstas, 291 son de oro; 169 de plata y 140 de oro.