SHEINBAUM, ayer, con los secretarios de Marina y de Defensa en el aniversario 116 de la Revolución

En el marco de la ceremonia por el l 116 Aniversario de la Revolución Mexicana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó a los opositores a la Cuarta Transformación de recurrir a una “nueva farsa” para restar legitimidad al proceso electoral del próximo año, con lo cual, dijo, “volverán a fracasar”.

“Van a volver a fracasar en su intento por deslegitimar las elecciones del 2027. Porque esa es su nueva farsa al saberse derrotados, buscan sembrar dudas sobre un proceso que será ejemplo histórico de respeto al voto”, sostuvo.

El Dato: Partidos de oposición y expresidentes del IFE y el INE han ligado a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei con Morena, lo que ha generado choques con el oficialismo.

En su mensaje frente a la Plaza de la Constitución, acompañada de integrantes de su Gabinete y representantes de los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación, la mandataria remarcó que uno de los motivos que encaminaron a la población a levantarse en armas hace 116 años fue la aspiración de elecciones libres y que se respetara la voluntad popular.

TE RECOMENDAMOS: Contra intermediarios y abusos Sader combate al coyotaje agrícola en Zacatecas

Tras un recuento de las diversas movilizaciones de los mexicanos contra gobiernos en el pasado, insistió en la acusación de presuntos fraudes electorales en los comicios donde Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador participaron y no ganaron, en 1988 y 2006, respectivamente.

17 Millones de mexicanos salieron de la pobreza de 2018 a 2026

“La respuesta desde las más altas esferas del poder económico y político: la imposición. Un año después, las boletas fueron quemadas, igual que en 1988, con el fin evidente de borrar la historia”, dijo.

Sheinbaum Pardo señaló que estos episodios “no pueden justificarse ni borrarse a conveniencia”, porque fueron lo que llevó a las elecciones de 2018 —donde López Obrador se llevó el triunfo— y a las que se refirió como una “verdadera avalancha democrática”, y también a la jornada de 2024, donde ella se convirtió en la primera mujer Presidenta, con el respaldo de 36 millones de votos.

Sostuvo que con las reformas, decretos y demás políticas emprendidas en lo que va de la 4T se consiguió que el poder dejara de ser “privilegio de unos cuantos” y que el Gobierno ahora se ejerza con responsabilidad y austeridad.

La mandataria flanqueada por los titulares de la Defensa y Marina, ayer ı Foto: Cuartoscuro

La mandataria federal acusó que quienes quedaron fuera del poder, por la pérdida de respaldo entre la ciudadanía, hoy pretenden debilitar a la 4T, para regresar a la protección que los cargos les otorgaron en el pasado.

“La autoridad moral no se impone, se construye con una vida de congruencia, convicciones y compromiso con México. Sin embargo, aquellos que ansían regresar por sus fueros y privilegios, desesperados ante su falta de respaldo popular, intentan debilitar este proyecto de transformación que no es otra cosa que la conquista de la democracia y la justicia social del pueblo en México”, dijo.

Afirmó que en estos dos años de gobierno los opositores han emprendido diversos planes para atacar a su gestión, desde presuntos pagos a campañas en redes hasta la solicitud a regímenes extranjeros para que intervengan en el territorio nacional.

“Fracasaron con sus campañas pagadas en redes sociales y medios de comunicación, para fabricar mentiras y calumnias. Fracasaron hace un año con sus llamados a la violencia y al inventar falsas movilizaciones juveniles. Fracasaron por la calumnia deliberada de que este Gobierno protege a la delincuencia. Fracasaron al buscar la injerencia extranjera. Y que se oiga fuerte y lejos: van a volver a fracasar en su intento por deslegitimar las elecciones del 2027”, dijo.

En el contexto de la controversia que envuelve al Instituto Nacional Electoral (INE) y las contrataciones irregulares halladas en su interior, la Presidente criticó que quienes hoy se pronuncian en su defensa permitieron que estos esquemas se mantuvieran en el pasado. Los señaló de reivindicar la dictadura de Porfirio Díaz y defender la imposición de un gobierno autoritario.

“Resulta paradójico que quienes hoy claman por una supuesta falta de libertad, sean los mismos que vivieron acomodados durante el periodo neoliberal, los que aplaudían al régimen a cambio de derecho de picaporte en las altas esferas, los que recibían sobres de dinero cada mes para callar las injusticias y los que antes evadían impuestos y hoy se ven obligados a cumplir con el Estado de derecho.

Son los mismos que corrompieron los órganos electorales, los que se repartieron cuotas y cobraron liquidaciones millonarias mientras guardaban silencio ante la compra del voto. Nada bueno puede surgir de quienes hicieron de la corrupción su modo de vida. Nada puede esperarse de quienes usan la palabra para la calumnia, de intelectuales que cambian de postura según su conveniencia, ni de los poderosos cegados por la ambición”, manifestó.

Sheinbaum Pardo afirmó que los que lanzan acusaciones en contra de su Gobierno lo hacen porque, sostuvo, ahora ya no hay la disposición para someterse a intereses ajenos

“Lo dije hace un año y lo sostengo: nos atacan porque les estorba nuestra honestidad. saben que no nos someteremos ni a los intereses de quienes antes adquieron el país ni a ningún poder extranjero. No somos figuras decorativas, ni instrumentos de los poderosos de antaño”, exclamó.

En su mensaje compartió su reciente participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en China, del que destacó el posicionamiento sobre la nueva etapa que vive México para garantizar un desarrollo y bienestar a la población.

“Nuestra nación está demostrando que existe otra vía para el desarrollo. Una donde el éxito económico no sólo se mide en cifras de producción, sino en el bienestar de las familias, donde la inversión se traduce en derechos y la riqueza en justicia para todas y para todos”, dijo.

Al cierre de su mensaje, la jefa del Ejecutivo federal llamó a no tener duda de que no traicionará al país y convocó a que se siga “caminando por la senda del bienestar”.

“Somos un Gobierno del pueblo y para el pueblo. Que no quede la menor duda: su Presidenta tiene el rumbo claro, no vamos a traicionar porque nuestra lealtad está sellada con la dignidad de nuestro grandioso pueblo… El camino de la democracia y con justicia no tiene marcha atrás. El camino de la soberanía lo marcaron nuestros héroes y heroínas”, remarcó.

Defensa refrenda el respaldo de las Fuerzas Armadas a CSP

| Por Yulia Bonilla |

El general secretario de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, refrendó el respaldo de las Fuerzas Armadas ante la Comandanta Suprema, Claudia Sheinbaum Pardo.

En su mensaje con motivo del 116 Aniversario de la Revolución Mexicana, subrayó que en la historia ha quedado marcada la voluntad de la población como la “fuerza transformadora” del país, como se mantiene hasta hoy.

“En congruencia con nuestro legado, los soldados de tierra y aire y, ahora también los guardias nacionales, refrendamos con honor y profunda convicción el firme compromiso inquebrantable de seguir caminando junto a México. Porque para toda mujer y hombre que forma parte de las Fuerzas Armadas servir a la patria constituye el más alto significado de nuestra vocación”, exclamó ante la Plaza de la Constitución.

Conmemoración del 116 Aniversario de la Revolución en el Zócalo de la CDMX, ayer ı Foto: Especial

En el mismo tenor, Trevilla subrayó que se mantendrá la defensa de lo que el país ha conquistado junto al Ejército: “Por ello, con el honor de nuestra historia, la firmeza de nuestras convicciones y la entrega de nuestro esfuerzo, seguiremos defendiendo lo que juntos hemos conquistado. Seguiremos forjando día a día una nación digna de su pasado, orgullosa de su pueblo y llena de esperanza en su porvenir. Seguiremos construyendo el México que merecen las generaciones presentes y futuras”.

El Dato: El primer desfile oficial del 20 de noviembre se realizó en 1930 con el objetivo de alejar el recuerdo de la violencia armada que había vivido el país y proyectar unidad.

Al recordar la Revolución de 1910, afirmó que ésta fue la fusión de las aspiraciones de la población con los principios de las fuerzas militares, que llevaron a la Constitución de lo que hoy es el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana.

“Si bien la génesis de nuestra institución se remonta a la época de la Independencia, este movimiento social de 1910 fue el punto de inflexión en el que se fusionaron las aspiraciones del pueblo mismo con los ideales de las fuerzas militares que se opusieron al régimen porfirista, dando origen al actual Ejército Mexicano y a la Fuerza Aérea”, dijo.

Conmemoración del 116 Aniversario de la Revolución en el Zócalo de la CDMX, ayer ı Foto: Especial

El funcionario federal destacó las conquistas que las mujeres han ganado para conseguir condiciones igualitarias en múltiples escenarios, como lo es hoy la Presidencia de la República a cargo de Claudia Sheinbaum Pardo.

Como se realiza cada 20 de noviembre desde 1961, este año se concretó el ascenso de 68 coroneles a la jerarquía de general. Al frente del desfile estuvo el General de División de Estado Mayor, Fernando Colchado Gómez, comandante de la Columna del Desfile.

3 Mil elementos del Ejército participaron en el desfile militar

La muestra estuvo conformada por cuatro bandas de guerra; dos mil 969 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional; cien charros, 23 niños, 15 civiles, 62 vehículos terrestres, 16 vehículos antiguos, seis motocicletas, 14 aeronaves, tres canes, 468 caballos y tres águilas.

Aunque el parte informativo no reportó ningún incidente, durante el desfile se registró la caída de, al menos, dos jinetes, cuando los caballos pasaban por una de las vueltas sobre la plancha del Zócalo, en la esquina entre la Catedral Metropolitana y la calle de Moneda.

Uno de los jinetes es un adulto mayor que cayó del caballo al final del desfile y de inmediato fue auxiliado por militares, que lo sacaron de la plaza en silla de ruedas para ser atendido; mientras que el equino echó a correr rumbo a la calle 5 de Mayo, pero los elementos le dieron alcance para mantenerlo bajo control.

Una parte de la avanzada fue encabezada por contingentes que representaron a las mujeres que también desempeñaron un papel fundamental en esta lucha: estrategas, combatientes que recibieron el nombre de heroínas.

El desfile no sólo mostró la capacidad armamentista del Estado Mexicano, sino también su poder de respuesta ante emergencias por desastres naturales, como lo implementan el Plan DN-III-E y el Plan Marina.

En el evento, también se dio muestra de las labores de apoyo que brinda la dependencia a nivel internacional, al destacar los nombres de Brindis, Cabrio y Cerebro, tres perros rescatistas que desfilaron en un camión alegórico junto a las banderas de más de diez países a los que México ha brindado ayuda humanitaria ante desastres naturales, como en Venezuela y Colombia, tras los intensos terremotos registrados a mitad de año.

El Ejército Mexicano destacó la presentación de algunos deportistas militares que, desde 1936, han traído al país 600 preseas ganadas en competencias internacionales. De éstas, 291 son de oro; 169 de plata y 140 de oro.