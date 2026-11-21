Guasave, Sinaloa, fue escenario de bloqueos y balaceras tras captura de "El Chapo Isidro".

El Gobierno de Sinaloa informó que la situación en Guasave está “bajo control” y que al momento no se reportan bloqueos, después de la violencia que se desató el viernes por el operativo que derivó en la captura de Fausto Isidro “N”, alias “El Chapo Isidro”, y dos de sus colaboradores.

A través de un comunicado, el Gobierno estatal destacó que mantiene atención permanente en puntos carreteros, así como la zona urbana y rural del municipio, en atención a los bloqueos y balaceras desatados por la captura del líder de la facción asociada a los Beltrán Leyva.

Detalló que, al corte de la publicación del comunicado, a las 11:00 horas de este sábado, ya no se habían reportado bloqueos carreteros.

🔴 Así amaneció Guasave, Sinaloa, tras el operativo para capturar a “El Chapo Isidro”.



Vehículos incendiados, bloqueos y daños en las vialidades después de una noche de balaceras y enfrentamientos.



📹 Ramón Biarco, vía @Felicitos_ pic.twitter.com/iAVF6wLiNp — Azucena Uresti (@azucenau) November 21, 2026

“Hasta el momento, el grupo interinstitucional de seguridad nos ha informado que se mantienen en tareas en campo. No se reportan bloqueos carreteros, la situación está bajo control y es atendida por los tres órdenes de gobierno”, se lee en el comunicado.

Sobre las unidades que fueron abandonadas en accesos carreteros —cuya presencia se reportó la mañana de este sábado en videos que circularon en medios digitales—, el Gobierno estatal detalló que se están realizando labores para retirarlas y restablecer la circulación.

“Los esfuerzos esta mañana están enfocados en restablecer la movilidad y que la población retome sus actividades”, se lee en la tarjeta informativa del Gobierno de Sinaloa.

COMUNICADO pic.twitter.com/30DEeBpZau — Gobierno del Estado de Sinaloa (@sinaloagobmx) November 21, 2026

Finalmente, el Gobierno estatal remarcó su compromiso con la ciudadanía “para mantener la estrategia de seguridad que favorezca a la pacificación de Sinaloa”, se lee en el comunicado.

Ayuntamiento de Guasave hace un llamado a mantener la calma

De manera independiente, el Ayuntamiento de Guasave informó que colabora con autoridades federales y estatales para restablecer la paz y la tranquilidad en el municipio, e hizo un llamado a la población a “mantener la calma” y “actuar con responsabilidad”.

“En el ámbito de sus atribuciones, el Ayuntamiento se encuentra coadyuvando con las instituciones de seguridad en las tareas encaminadas al restablecimiento de la paz, la tranquilidad y el orden público, así como en las labores de desbloqueo y recuperación de la circulación en las vialidades afectadas”, se lee en el comunicado.

El Ayuntamiento de Guasave urgió a actuar con responsabilidad y evitar la difusión de información no verificada, y reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de las familias guasavenses.

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