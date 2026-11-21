Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), detuvieron en Puerto Cancún, Quintana Roo, a Francisco Gerardo “N”, alias Pancho, señalado como presunto líder de una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína y otras drogas entre México y Estados Unidos.

La captura se realizó durante un cateo en un domicilio del complejo residencial Puerto Cancún, en el municipio de Benito Juárez, donde también fueron asegurados tres vehículos de alta gama, cuatro cargadores para armas largas y una bolsa con una sustancia con características similares a la metanfetamina.

El Tip: Francisco Gerardo figura en la lista oficial de acusados de la investigación federal estadounidense denominada Operation Green Snow implementada de 2002 a 2006.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, el detenido aparece en los antecedentes de una investigación del Departamento de Justicia de EU relacionada con el desmantelamiento de una estructura dedicada al trasiego de drogas.

Las indagatorias refieren que entre 2002 y 2006 la organización habría trasladado cocaína y otras sustancias ilícitas desde México a territorio estadounidense. Francisco Gerardo “N” es identificado como el supuesto responsable de encabezar el grupo y coordinar sus operaciones.

3 Vehículos de alta gama le fueron asegurados a El Pancho

Otro de los antecedentes de la investigación señala que el detenido ingresó a México el 14 de marzo de 2021 con una identidad distinta a la suya, presuntamente para evitar ser identificado por las autoridades.Además de los señalamientos por narcotráfico internacional, cuenta con una carpeta de investigación en México por su probable participación en delitos de delincuencia organizada, acopio y tráfico de armas.

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), instancia en la que quedó a disposición el detenido. Hasta el momento, las autoridades no han precisado si existe una solicitud de extradición en su contra ni han detallado la jurisdicción estadounidense donde se desarrolla el expediente.