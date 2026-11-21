Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, es identificado por autoridades de Estados Unidos como presunto líder de la organización criminal Meza Flores, también conocida como Cártel de Guasave, con presencia principalmente en Sinaloa.

Su nombre cobró relevancia este viernes 20 de noviembre de 2026, luego de que se reportara su detención durante un operativo de fuerzas federales en Guasave.

El despliegue estuvo acompañado de enfrentamientos, bloqueos y vehículos incendiados.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Reportan la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", de 44 años.



De acuerdo con información del colega @LuisKuryaki, el presunto líder criminal habría sido detenido.



📷 @LuisKuryaki pic.twitter.com/7Hm6SV8Az8 — Michelle Rivera (@michelleriveraa) November 21, 2026

¿Quien es Fausto Isidro Meza Flores?

Fausto Isidro Meza Flores de 44 años, fue detenido este viernes 20 de noviembre, durante un operativo federal en Guasave, Sinaloa.

Su trayectoria criminal está relacionada con la organización de los hermanos Beltrán Leyva, a la que habría pertenecido antes de consolidar una estructura propia en el norte de Sinaloa.

Su nombre comenzó a adquirir relevancia en el contexto de la ruptura entre los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa, en 2008. Meza Flores permaneció vinculado al grupo de los primeros y posteriormente fue identificado como dirigente de una organización dedicada al tráfico de drogas.

¿Por qué lo buscaba el FBI?

El 4 de febrero de 2025, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) incorporó a “El Chapo Isidro” a su lista de los diez fugitivos más buscados.

La agencia estadounidense lo señaló como presunto responsable de encabezar una organización transnacional dedicada al tráfico de cocaína, metanfetamina, heroína, fentanilo y marihuana.

Asimismo, por información que permitiera su arresto o condena, el Departamento de Estado estadounidense ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares.

Fausto Isidro Meza Flores, el Chapo Isidro, líder del Cártel de Guasave, fue detenido durante un operativo de fuerzas federales esta del 20 de noviembre de 2026 en Guasave, Sinaloa. La captura desató enfrentamientos armados, bloqueos carreteros y quema de vehículos en distintos… pic.twitter.com/5o03bpjfdH — Adela Navarro Bello (@adelanavarro) November 21, 2026

¿Qué es el Cártel de Guasave?

La organización Meza Flores, identificada también como Cártel de Guasave, es señalada por autoridades estadounidenses como una estructura criminal con operaciones en México y conexiones para el traslado de drogas hacia Estados Unidos.

Su principal zona de influencia se encuentra en Sinaloa, donde ha sido relacionada con actividades de producción, distribución y tráfico de estupefacientes.

Con información de Elizabeth Hernández

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