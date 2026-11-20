El juego de beisbol de la Liga Mexicana del Pacífico entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán de este viernes 20 de noviembre se suspendió por una balacera registrada a las afueras del Kuroda Park, que provocó momentos de terror entre los asistentes al parque de pelota.

En redes sociales hay videos del momento en el que arrancó el enfrentamiento armado. Los peloteros de ambos equipos estaban en el diamante cuando empezaron a escucharse las detonaciones. Los jugadores salieron del campo y corrieron hacía los vestidores. Se jugaba la parte alta de la tercera entrada entre los Algodoneros y Venados.

Pánico en Guasave, Sinaloa.



Esta noche se registran diversos enfrentamientos armados, bloqueos y la quema de vehículos.



Fue suspendido el juego entre los Algodoneros y los Venados de Mazatlán. pic.twitter.com/ZeFlAKoSkS — ALEJANDRO VILLALVAZO 🧠 (@VILLALVAZO13) November 21, 2026

Después el pánico se apoderó de la gente que estaba en las tribunas. Diversos videos muestran a los aficionados corriendo por los pasillos del parque, agachándose y gritando de miedo, pues los estallidos eran cada vez más frecuentes y se escuchaban con mucha fuerza.

La balacera no solamente se registró cerca de la casa de los Algodoneros de Guasave, pues en toda la ciudad de han reportado enfrentamientos armados, bloqueos y quema de vehículos. La suspensión del compromiso de la Liga Mexicana del Pacífico fue solamente una de las consecuencias de la violencia.

Hasta el momento, las autoridades estatales y federales no habían informado sobre posibles víctimas o detenidos. La transmisión televisiva mostró que el pitcher Víctor Buelna se disponía a realizar un lanzamiento cuando comenzaron a resonar detonaciones.

Las imágenes recordaron a lo sucedido el 20 de agosto de 2011 en un partido de la Liga MX, entre Santos Laguna y Morelia, en Torreón. En aquella ocasión, también durante el partido, un tiroteo en las proximidades del estadio provocó que jugadores y aficionados escaparan. Un policía municipal resultó lesionado fuera del recinto deportivo, pero no hubo muertos ni heridos dentro del mismo.

¿Por qué empezó la balacera en Guasave?

De acuerdo con reportes de periodistas y medios guasaveños, los ataques con armas de fuego habrían sido provocados por la supuesta detención de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, líder del Cártel de Guasave y aliado de La Mayiza.

La información extraoficial señala que el “El Chapo Isidro” fue detenido y el grupo que lidera arrancó con la ola de violencia en Guasave. Además se dice que Estados Unidos estaba ofreciendo 5 mdd en recompensa por el capo de 44 años. Pero no hay confirmación oficial hasta el momento y son reportes preliminares.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, donde se encuentra Guasave, informó que efectivos de las fuerzas federales fueron blanco de un ataque, lo que habría desatado el tiroteo. Guasave se encuentra a unos 150 kilómetros de Culiacán la capital de Sinaloa y el foco de actividad de una de las principales organizaciones narcotraficantes del país.

“Se registró una agresión contra personal federal en el municipio de Guasave, por lo que se solicita a la ciudadanía mantenerse en resguardo y evitar la zona, así como tampoco transitar por vialidades”, informó la dependencia en un comunicado. “Las autoridades... están desplegadas en un operativo para restablecer el orden, el cual será informado una vez que concluya el dispositivo de seguridad”.

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