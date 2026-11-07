Enrique Quiñones, exjugador de los Tomateros de Culiacán, muere tras ataque directo

El deporte mexicano se conmocionó con la noticia del fallecimiento de Enrique Quiñones, exjugador de los Tomateros de Culiacán, quien murió la mañana de este sábado en Sinaloa tras un ataque directo. Tenía 57 años de edad.

De acuerdo con información de medios nacionales, Enrique Quiñones fue abatido a balazos en la sindicatura de Villa Unión, al sur de Mazatlán, Sinaloa. El expelotero habría sido abordado por sujetos armados mientras estaba en el bulevar Niños Héroes.

🔴​El exjugador de los Tomateros de Culiacán, Enrique Quiñones, fue privado de la vida a balazos la mañana de este sábado en la sindicatura de Villa Unión, al sur de Mazatlán, Sinaloa.



De acuerdo con los primeros reportes, el exbeisbolista fue interceptado por sujetos armados… pic.twitter.com/8WA8lscb07 — Azucena Uresti (@azucenau) November 7, 2026

Por el momento no se conocen las causas del ataque, ni más detalles además de los primeros revelados. Se dice que el expelotero recibió hasta seis impactos con arma de fuego a quemarropa.

¿Quién era Enrique Quiñones, exbeisbolista mexicano?

Enrique Quiñones nació el 30 de octubre de 1969 en Mazatlán, Sinaloa. Fue un jugador de beisbol que se desempeñó como abridor y relevista. Jugó en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) como en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). El mazatleco se desempeñó por casi 20 años en el profesionalismo.

Quiñones defendió a varias organizaciones, entre ellas los Tomateros de Culiacán, en donde se ganó el corazón de los aficionados con una gran actuación en un duelo ante las Águilas de Mexicali, el 21 de noviembre de 2000, cuando lanzó el lanzó el primer juego sin hit ni carrera en la historia de los Tomateros. Un gran hecho en la pelota invernal.

El 21 de noviembre de 2000 Enrique Quiñónez lanzó el primer juego sin hit ni carrera en la historia de los Tomateros de Culiacán. Video: Club Tomateros. https://t.co/3UyvlAMVKD pic.twitter.com/XZd6DLGRe4 — Felícitos Trujillo (@Felicitos_) November 7, 2026

Empezó a jugar en la Liga Mexicana de Beisbol en 1988. Vistió las franelas de Culiacán, Rieleros de Aguascalientes, Sultanes de Monterrey, Leones de Yucatán, Broncos de Reynosa, Tuneros de San Luis Potosí y Dorados de Chihuahua. Se retiró en 2007.

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