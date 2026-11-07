Lando Norris gana la pole del GP de Brasil; mexicano Checo Pérez saldrá en el fondo

Se corrió la qualy del Gran Premio de Brasil de F1, en donde el piloto británico de McLaren, Lando Norris, saldrá desde la pole position, con grandes posibilidades de obtener el triunfo. Mientras que el mexicano Checo Pérez saldrá desde el último lugar.

Es la tercera pole consecutiva que Norris consigue en Interlagos. Su racha empezó en 2024, se extendió en 2025 y se consolidó este año, en donde ya no puede hacer nada refrendar su título. De hecho es el peor campeón defensor en la historia del deporte motor.

Orden de salida del GP de Brasil

Norris Antonelli Lawson Hulkenberg Hadjar Bearman Russell Alonso Albon Piastri Camara Linblad Sainz Leclerc Colapinto Gasly Stroll Bottas Bortoleto Hamilton Verstappen Pérez

Pilotos sancionados en el GP de Brasil

A pesar de terminar segundo en la clasificación, el británico George Russell sufrió una penalización de cinco posiciones y terminó en el séptimo peldaño por componentes nuevos del motor de su Mercedes, equipo que este fin de semana busca el campeonato de constructores.

Por su lado, el mexicano Sergio Pérez, de Cadillac, saldrá desde el fondo después de que su auto fuera equipado con varios elementos nuevos. Por ello es que Checo tiene la última posición de la parrilla de salida.

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