¿Quién era y de qué murió el hermano de Mónica Castañeda, Jorge Castañeda?

Este viernes 6 de noviembre, se dio a conocer la muerte de Jorge Castañeda, el hermano de Mónica Castañeda. La noticia fue confirmada en programas dnonde es colaboradora como Ventaneando y ADN Noticias.

Según contó Pedro Sola en el noticiario, los conductores del programa de espectáculos estaban alistándose para grabar unos promocionales navideños cuando su compañera recibió una llamada.

Desde el foro #Ventaneando enviamos nuestra más sinceras condolencias a nuestra querida compañera Mónica Castañada. 📷📷 Nos unimos respetuosamente para abrazarla y desearle pronta resignación ante esta irreparable pérdida. Estamos con ella de corazón. pic.twitter.com/qX0RwWUDqq — Ventaneando (@VentaneandoUno) November 5, 2026

“Le informan que uno de sus hermanos mayores falleció”, lamentó él, “fue un shock para ella y para nosotros también. Le mandamos a nuestra querida amiga y compañera Mónica un muy sentido pésame”, dijo el economista.

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¿Quién era y de qué murió Jorge Castañeda?

Jorge Castañera era hermano mayor de la comunicadora, hijo del primer matrimonio del papá de Mónica. Se sabe que mantenían una relación cercana, aunque él mantenía un perfil privado, al no formar parte del espectáculo.

Hasta el momento, no se han hecho públicas las causas oficiales de su fallecimiento ni se han detallado problemas de salud previos que padeciera, ya que la familia y la producción del programa han mantenido el asunto en el ámbito privado.

🕊️ A nombre de adn Noticias (@adnnoticiasmx) y Azteca Noticias (@AztecaNoticias) lamentamos el sensible fallecimiento de Jorge Castañeda, hermano de nuestra querida compañera Mónica Castañeda (@mocastaneda).



Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos.… pic.twitter.com/R2yfQNq6qY — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 6, 2026

En Ventaneando extendieron el pesame al resto de la familia, antes de recordar que este ha sido un año fuerte para Mónica Castañeda, ya que en mayo de este año falleció Norma, otra de sus hermanas, a los 61 años de edad.

En ese sentido, Rosario Murrieta expresó: “Y admirando la fortaleza que Mónica siempre tiene de regresar al trabajo y de pararse frente a las cámaras y hacer lo que sabe hacer, porque este año ha sido un año de pérdidas para ella y su familia”, dijo.

“Un abrazo enorme, solidario y muy cariñoso para ella donde quiera que esté y también para su familia”, concluyó.

Mónica Castañeda regresó a las transmisiones el 2 de junio posterior a ese deceso. Frente a la audiencia, la comunicadora agradeció a las personas que colaboraron con su familia en la consecución de medicamentos especializados, reflejando ese compromiso por su trabajo.

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