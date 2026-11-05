Lubasha se convirtió en una de las figuras más comentadas en redes sociales durante el inicio de 2025, pues solicitó públicamente la nacionalidad mexicana a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Su petición se volvió viral por el cariño que ha mostrado hacia México durante los últimos años, además, suele compartir contenido sobre su experiencia viviendo en el país. Sin embargo, meses después de recibir documentos migratorios mexicanos, volvió a ocupar titulares dado que autoridades migratorias la retuvieron durante varias horas en el aeropuerto de Tijuana.

Ahora se encuentra bajo los reflectores debido a que expuso a Omahi, Jorge Durán y Carol Castro por no haberle brindado ayuda y reírse mientras ella estaba atravesando una crisis emocional.

¿Quién es Lubasha y qué le pasó? Edad, de dónde es y qué tipo de contenido hace

Conocida en redes como Lubasha o Luba, la influencer nació en Nizhnevartovsk, Rusia. La joven creció rápidamente en redes sociales gracias a videos en los que relata cómo una mujer rusa se adapta a la cultura mexicana, además de compartir anécdotas cotidianas y expresar su admiración por las tradiciones del país.

Además, impulsó una carrera musical que incluso la llevó a firmar con Warner Music y a lanzar canciones propias. También ha contado que comenzó a tocar el piano desde los 10 años

Actualmente Lubasha cuenta con más de 434 mil seguidores en Instagram y 593 mil en TikTok.

En marzo de 2025 reveló que agentes migratorios en el aeropuerto de Tijuana, México, cuestionaron la autenticidad de sus documentos mexicanos recién obtenidos.

Según explicó, las autoridades la retuvieron mientras verificaban la información. Tras completar el protocolo y confirmar la validez de los documentos, recuperó su libertad y continuó su viaje.

Unas semanas antes Lubasha se había vuelto viral en redes sociales por pedirle a la Presidenta Claudia Sheinbaum a través de un video que le diera la nacionalidad mexicana.

#VIRAL| La tiktoker de origen ruso, #Lubasha, le pidió a la Presidenta #ClaudiaSheinbaum que le regalara de cumpleaños la nacionalidad mexicana.



📹: Luba.Lubashaa pic.twitter.com/vl3r8x2IGW — quiero tv (@quierotv_gdl) February 14, 2025

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